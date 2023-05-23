https://sputnikarabic.ae/20230523/الأمم-المتحدة-تعلن-إصابة-4-سريلانكيين-من-جنود-حفظ-السلام-في-انفجار-مالي-1077329623.html
الأمم المتحدة تعلن إصابة 4 سريلانكيين من جنود حفظ السلام في انفجار مالي
الأمم المتحدة تعلن إصابة 4 سريلانكيين من جنود حفظ السلام في انفجار مالي
قال متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن 4 سريلانكيين من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مالي. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T03:30+0000
2023-05-23T03:30+0000
2023-05-23T03:30+0000
العالم
قوات حفظ السلام
أخبار مالي
انفجار عبوة ناسفة
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وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الإصابات ليست خطيرة. مضيفا أن الجنود التابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي، والمعروفة باسم (مينوسما) يتلقون حاليا العلاج الطبي.وقال "بعد حوالي 40 دقيقة من الحادث، اكتشف فريق البحث في المنطقة المحيطة عبوة ناسفة ثانية تم تفجيرها بنجاح".وكانت البعثة قد فجرت وقت سابق من اليوم عبوة ناسفة أخرى اكتشفت على بعد 23 كيلومترا شمال غربي معسكر تيساليت، وفقا لقوله.وأضاف المتحدث أن الهجوم على قوات حفظ السلام يعد مؤشرا على استمرار العنف في مالي.وأفاد اتحاد موظفي الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بأن بعثة مينوسما شهدت أكثر عدد من القتلى من بين البعثات الأخرى للمنظمة العالمية للعام التاسع، حيث قتل 14 فردا منها في عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230506/إصابة-7-جنود-من-قوات-حفظ-السلام-الأممية-بانفجار-في-مالي-1076739137.html
أخبار مالي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, قوات حفظ السلام, أخبار مالي, انفجار عبوة ناسفة
العالم, قوات حفظ السلام, أخبار مالي, انفجار عبوة ناسفة
الأمم المتحدة تعلن إصابة 4 سريلانكيين من جنود حفظ السلام في انفجار مالي
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن 4 سريلانكيين من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مالي.
وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الإصابات ليست خطيرة
. مضيفا أن الجنود التابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي، والمعروفة باسم (مينوسما) يتلقون حاليا العلاج الطبي.
وأوضح دوجاريك أن الحادث وقع يوم الأحد على بعد حوالي 12 كيلومترا شمال غربي معسكرهم في تيساليت بمنطقة كيدال أثناء تواجد الجنود في عربة مدرعة كانت تقوم بتأمين قافلة لوجيستية.
وقال "بعد حوالي 40 دقيقة من الحادث، اكتشف فريق البحث في المنطقة المحيطة
عبوة ناسفة ثانية تم تفجيرها بنجاح".
وكانت البعثة قد فجرت وقت سابق من اليوم عبوة ناسفة أخرى اكتشفت على بعد 23 كيلومترا شمال غربي معسكر تيساليت، وفقا لقوله.
وأضاف المتحدث أن الهجوم على قوات حفظ السلام يعد مؤشرا على استمرار العنف في مالي.
وأفاد اتحاد موظفي الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام، بأن بعثة مينوسما شهدت أكثر عدد من القتلى من بين البعثات الأخرى للمنظمة العالمية للعام التاسع، حيث قتل 14 فردا منها في عام 2022.