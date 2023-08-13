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https://sputnikarabic.ae/20230813/زعيم-حزب-فرنسي-يكشف-عن-انتصار-جديد-لروسيا-على-مجموعة-السبع-1080031720.html
زعيم حزب فرنسي يكشف عن انتصار جديد لروسيا على "مجموعة السبع"
زعيم حزب فرنسي يكشف عن انتصار جديد لروسيا على "مجموعة السبع"
كتب فرانسوا أسيلينو، زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، أنه قد "تم تداول نفط الأورال الشهر الماضي فوق السقف الذي حددته دول مجموعة السبع". 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T15:30+0000
2023-08-13T15:30+0000
روسيا
اقتصاد
مجموعة السبع الكبار
أخبار فرنسا
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وقال السياسي على شبكة "إكس" الاجتماعية: "روسيا لديها جائزة نفطية جديدة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، خلال يوليو (تموز)، تم بيع النفط بمتوسط ​​سعر 64.41 دولار للبرميل، وهو أعلى من سقف 60 دولارًا الذي حددته مجموعة السبع". وعزا أسيلينو ذلك إلى انخفاض إنتاج الطاقة في السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230806/قطع-خط-أنابيب-النفط-دروجبا-في-اتجاه-ألمانيا-بسبب-تسرب-1079826492.html
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روسيا, اقتصاد, مجموعة السبع الكبار, أخبار فرنسا
روسيا, اقتصاد, مجموعة السبع الكبار, أخبار فرنسا

زعيم حزب فرنسي يكشف عن انتصار جديد لروسيا على "مجموعة السبع"

15:30 GMT 13.08.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Photoقمة مجموعة السبع في هيروشيما
قمة مجموعة السبع في هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Brendan Smialowski/Pool Photo
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كتب فرانسوا أسيلينو، زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، أنه قد "تم تداول نفط الأورال الشهر الماضي فوق السقف الذي حددته دول مجموعة السبع".
وقال السياسي على شبكة "إكس" الاجتماعية: "روسيا لديها جائزة نفطية جديدة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، خلال يوليو (تموز)، تم بيع النفط بمتوسط ​​سعر 64.41 دولار للبرميل، وهو أعلى من سقف 60 دولارًا الذي حددته مجموعة السبع".

وفقًا لتقارير وزارة المال، بلغ متوسط ​​سعر نفط الأورال في يوليو 64.37 دولار للبرميل، وهو ما يزيد بنسبة 16.4 في المئة عن يونيو/ حزيران (55.28 دولار للبرميل).

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وفي الختام، أكد أسيلينو أن عائدات النفط الروسية سجلت "رقما قياسيا" في ثمانية أشهر.

وعزا أسيلينو ذلك إلى انخفاض إنتاج الطاقة في السعودية.
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