https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-نيمار-يحصل-على-500-ألف-يورو-عن-كل-منشور-عن-السعودية-في-مواقع-التواصل-1080107789.html

إعلام: نيمار يحصل على 500 ألف يورو عن كل منشور عن السعودية في مواقع التواصل

إعلام: نيمار يحصل على 500 ألف يورو عن كل منشور عن السعودية في مواقع التواصل

أفادت تقارير إعلام بأن لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار سيجني نصف مليون يورو عن كل منشور عن السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انضمامه إلى فريق الهلال... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T14:14+0000

2023-08-15T14:14+0000

2023-08-15T14:14+0000

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كانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن باريس سان جيرمان وافق على انتقال لاعبه، نيمار، إلى الهلال مقابل مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو كمرتب سنوي.وأشارت إلى أن عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما مع النادي السعودي سيمتد لعامين.وذكر موقع "فوت ميركاتو" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 300 أو 400 مليون، إذ أن عقد نيمار مع الهلال يضمن عددًا من المزايا للاعب البرازيلي. وأوضح الموقع انه الإضافة إلى الراتب، سيحصل المهاجم على طائرة خاصة تحت تصرفه، وسيعيش في منزل ضخم مجهز بالكامل، كما سيتمكن نيمار، مثل كريستيانو رونالدو، من العيش بحرية مع صديقته برونا بيانكاردي.يذكر أنه في عام 2017، انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان، قادمًا من برشلونة مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو. ويستمر عقد اللاعب مع الفريق حتى صيف 2025. وأثناء لعبه للنادي الباريسي، حصل على لقب بطل الدوري الفرنسي 5 مرات، وفاز 3 مرات بالكأس وكأس السوبر الفرنسي.

https://sputnikarabic.ae/20230814/رسميا-نادي-الهلال-السعودي-يتعاقد-مع-نيمار-لمدة-موسمين-في-صفقة-انتقال-قياسية-1080060824.html

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رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, نادي باريس سان جيرمان, منوعات, الأخبار