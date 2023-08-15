https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-نيمار-يحصل-على-500-ألف-يورو-عن-كل-منشور-عن-السعودية-في-مواقع-التواصل-1080107789.html
إعلام: نيمار يحصل على 500 ألف يورو عن كل منشور عن السعودية في مواقع التواصل
إعلام: نيمار يحصل على 500 ألف يورو عن كل منشور عن السعودية في مواقع التواصل
أفادت تقارير إعلام بأن لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار سيجني نصف مليون يورو عن كل منشور عن السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انضمامه إلى فريق الهلال... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T14:14+0000
2023-08-15T14:14+0000
2023-08-15T14:14+0000
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كانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن باريس سان جيرمان وافق على انتقال لاعبه، نيمار، إلى الهلال مقابل مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو كمرتب سنوي.وأشارت إلى أن عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما مع النادي السعودي سيمتد لعامين.وذكر موقع "فوت ميركاتو" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 300 أو 400 مليون، إذ أن عقد نيمار مع الهلال يضمن عددًا من المزايا للاعب البرازيلي. وأوضح الموقع انه الإضافة إلى الراتب، سيحصل المهاجم على طائرة خاصة تحت تصرفه، وسيعيش في منزل ضخم مجهز بالكامل، كما سيتمكن نيمار، مثل كريستيانو رونالدو، من العيش بحرية مع صديقته برونا بيانكاردي.يذكر أنه في عام 2017، انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان، قادمًا من برشلونة مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو. ويستمر عقد اللاعب مع الفريق حتى صيف 2025. وأثناء لعبه للنادي الباريسي، حصل على لقب بطل الدوري الفرنسي 5 مرات، وفاز 3 مرات بالكأس وكأس السوبر الفرنسي.
https://sputnikarabic.ae/20230814/رسميا-نادي-الهلال-السعودي-يتعاقد-مع-نيمار-لمدة-موسمين-في-صفقة-انتقال-قياسية-1080060824.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, نادي باريس سان جيرمان, منوعات, الأخبار
رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, نادي باريس سان جيرمان, منوعات, الأخبار
إعلام: نيمار يحصل على 500 ألف يورو عن كل منشور عن السعودية في مواقع التواصل
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أفادت تقارير إعلام بأن لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار سيجني نصف مليون يورو عن كل منشور عن السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انضمامه إلى فريق الهلال السعودي.
كانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن باريس سان جيرمان
وافق على انتقال لاعبه، نيمار، إلى الهلال مقابل مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو كمرتب سنوي.
وأشارت إلى أن عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما مع النادي السعودي سيمتد لعامين.
وذكر موقع
"فوت ميركاتو" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 300 أو 400 مليون، إذ أن عقد نيمار مع الهلال يضمن عددًا من المزايا للاعب البرازيلي.
وأوضح الموقع انه الإضافة إلى الراتب، سيحصل المهاجم على طائرة خاصة تحت تصرفه، وسيعيش في منزل ضخم مجهز بالكامل، كما سيتمكن نيمار، مثل كريستيانو رونالدو، من العيش بحرية مع صديقته برونا بيانكاردي.
كما سيحصل نيمار، مقابل كل فوز للهلال، على مكافأة قدرها 80 ألف يورو، ومقابل كل منشور أو فيديو صغير عن الحياة في السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، سيحصل البرازيلي على نحو 500 ألف يورو.
يذكر أنه في عام 2017، انتقل نيمار
إلى نادي باريس سان جيرمان، قادمًا من برشلونة مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو. ويستمر عقد اللاعب مع الفريق حتى صيف 2025. وأثناء لعبه للنادي الباريسي، حصل على لقب بطل الدوري الفرنسي 5 مرات، وفاز 3 مرات بالكأس وكأس السوبر الفرنسي.