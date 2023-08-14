https://sputnikarabic.ae/20230814/رسميا-نادي-الهلال-السعودي-يتعاقد-مع-نيمار-لمدة-موسمين-في-صفقة-انتقال-قياسية-1080060824.html
رسميا... نادي "الهلال" السعودي يتعاقد مع نيمار لمدة موسمين في "صفقة انتقال قياسية"
رسميا... نادي "الهلال" السعودي يتعاقد مع نيمار لمدة موسمين في "صفقة انتقال قياسية"
ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الاثنين، أن نادي "الهلال" السعودي، قد تعاقد رسميا مع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادما من نادي "باريس سان... 14.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-14T12:26+0000
2023-08-14T12:26+0000
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وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن "نادي "الهلال" السعودي، تعاقد رسميا مع نيمار لمدة موسمين، قادما من "باريس سان جرمان".وأشارت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى أن "اتفاق نيمار مع نادي "الهلال" جاء بعد صفقة انتقال قياسية، وأن نادي "الهلال" سينظم بهذه المناسبة، حفلا لتقديم لاعبه الجديد نيمار لجماهيره، خلال الأسبوع الحالي، في استاد الملك فهد الدولي".بينما أفادت مصادر لقناة "العربية" السعودية، أن "نادي "الهلال" توصل إلى اتفاق مع "باريس سان جيرمان" لشراء المتبقي من عقد نيمار مقابل 90 مليون يورو، بينما سيحصل نيمار على 100 مليون يورو، كمرتب سنوي".وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية، أمس الأحد، إن "النادي السعودي يناقش مع "باريس سان جيرمان" شروط انتقال نيمار لقطب الرياض"، مشيرة إلى أن "راتب اللاعب البرازيلي سيكون 160 مليون يورو، خلال الموسمين".وكان موقع "جول"، قد أفاد في وقت سابق، بأن "نادي "الهلال" السعودي قدم عرضا ضخما لنيمار، يوم السبت الماضي، وقد تم قبوله"، بحسب الموقع.وانضم الدولي البرازيلي نيمار، إلى نادي "باريس سان جيرمان" مقابل 241 مليون دولار، قادما من نادي "برشلونة"، في 2017.وأتت محاولات نادي "الهلال" السعودي لضم نيمار، بعد أن كشفت تقارير أن الفرنسي في نادي ب"اريس سان جيرمان"، كيليان مبابي، رفض الاجتماع مع ممثلي نادي "الهلال" السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس.
https://sputnikarabic.ae/20230718/باريس-سان-جيرمان-يعلن-جاهزية-نيمار-للمشاركة-في-تدريبات-الفريق-الجماعية-1079195115.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رسميا... نادي "الهلال" السعودي يتعاقد مع نيمار لمدة موسمين في "صفقة انتقال قياسية"
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ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الاثنين، أن نادي "الهلال" السعودي، قد تعاقد رسميا مع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادما من نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن "نادي "الهلال" السعودي، تعاقد رسميا مع نيمار لمدة موسمين، قادما من "باريس سان جرمان".
وأشارت قناة "الإخبارية" السعودية، إلى أن "اتفاق نيمار مع نادي "الهلال" جاء بعد صفقة انتقال قياسية، وأن نادي "الهلال" سينظم بهذه المناسبة، حفلا لتقديم لاعبه الجديد نيمار لجماهيره، خلال الأسبوع الحالي، في استاد الملك فهد الدولي".
بينما أفادت مصادر لقناة
"العربية" السعودية، أن "نادي "الهلال" توصل إلى اتفاق مع "باريس سان جيرمان" لشراء المتبقي من عقد نيمار مقابل 90 مليون يورو، بينما سيحصل نيمار على 100 مليون يورو، كمرتب سنوي".
وقالت صحيفة
"ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية، أمس الأحد، إن "النادي السعودي يناقش مع "باريس سان جيرمان" شروط انتقال نيمار لقطب الرياض"، مشيرة إلى أن "راتب اللاعب البرازيلي سيكون 160 مليون يورو
، خلال الموسمين".
وكان موقع
"جول"، قد أفاد في وقت سابق، بأن "نادي "الهلال" السعودي قدم عرضا ضخما لنيمار، يوم السبت الماضي، وقد تم قبوله"، بحسب الموقع.
وانضم الدولي البرازيلي نيمار، إلى نادي "باريس سان جيرمان" مقابل 241 مليون دولار، قادما من نادي "برشلونة"، في 2017.
وأتت محاولات نادي "الهلال" السعودي لضم نيمار، بعد أن كشفت تقارير أن الفرنسي في نادي ب"اريس سان جيرمان"، كيليان مبابي، رفض الاجتماع مع ممثلي نادي "الهلال" السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس.