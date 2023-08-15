https://sputnikarabic.ae/20230815/إنقاذ-قارب-مهاجرين-كان-على-وشك-الغرق-قبالة-سواحل-قبرص-1080118598.html
إنقاذ قارب مهاجرين كان على وشك الغرق قبالة سواحل قبرص
إنقاذ قارب مهاجرين كان على وشك الغرق قبالة سواحل قبرص
تمكنت السلطات القبرصية من إنقاذ 60 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، بينما لم يتم الكشف عن جنسياتهم أو الجهة القادمين منها. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T17:59+0000
2023-08-15T17:59+0000
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وشاركت في عملية الإنقاذ زوارق سريعة وسفينة ومروحية إضافة إلى زورقين تابعين للشرطة البحرية القبرصية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.وبدأت عملية الإنقاذ بعد تلقي معلومات تفيد بوجود قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين، يواجهون الغرق بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.وبحسب مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص، فإن القارب كان على بعد 30 كيلومترا شرقي رأس غريكو.وكان على متن القارب 3 نساء و3 أطفال إضافة إلى 54 رجلا، وتم إنقاذهم جميعا ونقلهم إلى مركز لإيواء المهاجرين في العاصمة نيقوسيا.يذكر أن أعداد المهاجرين الذين يصلون قبرص على متن قوارب زاد خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 60 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230807/مقتل-4-مهاجرين-وفقدان-51-آخرين-بعد-غرق-مركب-قبالة-سواحل-تونس-1079841218.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إنقاذ قارب مهاجرين كان على وشك الغرق قبالة سواحل قبرص
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تمكنت السلطات القبرصية من إنقاذ 60 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، بينما لم يتم الكشف عن جنسياتهم أو الجهة القادمين منها.
وشاركت في عملية الإنقاذ زوارق سريعة وسفينة ومروحية إضافة إلى زورقين تابعين للشرطة البحرية القبرصية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء.
وبدأت عملية الإنقاذ بعد تلقي معلومات تفيد بوجود قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين، يواجهون الغرق
بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.
وبحسب مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص، فإن القارب كان على بعد 30 كيلومترا شرقي رأس غريكو.
وكان على متن القارب 3 نساء و3 أطفال إضافة إلى 54 رجلا، وتم إنقاذهم جميعا ونقلهم إلى مركز لإيواء المهاجرين في العاصمة نيقوسيا.
يذكر أن أعداد المهاجرين
الذين يصلون قبرص على متن قوارب زاد خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 60 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.