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الإمارات تعزي الهند في ضحايا الفيضانات
الإمارات تعزي الهند في ضحايا الفيضانات
وجهت الإمارات رسالة إلى الهند أعربت فيها عن دعم أبوظبي وتضامنها مع نيودلهي في مواجهة آثار الفيضانات التي تعرضت لها البلاد. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T19:53+0000
2023-08-15T19:53+0000
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".وتعرضت ولايتان في شمال الهند لفيضانات أدت إلى مقتل العشرات، إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة.وقال البيان إن دولة الإمارات تعبر عن تعازيها للهند في الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وأشارت إحصائيات، اليوم الثلاثاء، التي أعلنتها السلطات الهندية أن حصيلة قتلى الفيضانات وصلت إلى 65 قتيل.وتعهد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند بمساعدة السكان المحليين في مواجهة آثار الفيضانات، التي تسببت في تدمير جسور ومبان وإغراق مركبات.
https://sputnikarabic.ae/20220821/فيضانات-الهند-تقتل-22-شخصا-وتدمر-سدا-مائيا-شمالي-البلاد-فيديو-1066682732.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الهند اليوم, الأخبار

الإمارات تعزي الهند في ضحايا الفيضانات

19:53 GMT 15.08.2023
© AP Photo / Anupam Nathفيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020
فيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Anupam Nath
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وجهت الإمارات رسالة إلى الهند أعربت فيها عن دعم أبوظبي وتضامنها مع نيودلهي في مواجهة آثار الفيضانات التي تعرضت لها البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتعرضت ولايتان في شمال الهند لفيضانات أدت إلى مقتل العشرات، إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة.
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وقال البيان إن دولة الإمارات تعبر عن تعازيها للهند في الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وأشارت إحصائيات، اليوم الثلاثاء، التي أعلنتها السلطات الهندية أن حصيلة قتلى الفيضانات وصلت إلى 65 قتيل.
وتعهد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند بمساعدة السكان المحليين في مواجهة آثار الفيضانات، التي تسببت في تدمير جسور ومبان وإغراق مركبات.
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