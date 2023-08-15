https://sputnikarabic.ae/20230815/السلطات-اليابانية-تصدر-أوامر-بإجلاء-أكثر-من-نصف-مليون-شخص-بسبب-إعصار-لان-1080085805.html

السلطات اليابانية تصدر أوامر بإجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان"

السلطات اليابانية تصدر أوامر بإجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان"

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، قراراً ببدء إجلاء السكان في محافظات آيتشي، ومي، ونارا، وكيوتو، وواكاياما، وتوكوشيما على خلفية إعصار "لان" الذي يضرب... 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T01:48+0000

2023-08-15T01:48+0000

2023-08-15T01:49+0000

بحر اليابان

بحر اليابان

العالم

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أوساكا - سبوتنيك. ووفقًا للبيانات المنشورة من قبل الإدارات المحلية في المناطق المذكورة، فقد صدرت أوامر بإجلاء 559759 شخصًا بسبب الإعصار.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن مدينة أوساكا اليابانية بدأت تشهد رياحًا قوية وزيادة في هطول الأمطار، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار هذه المدينة ظهر يوم الثلاثاء، ومنطقة مطار كانساي الدولي في أوساكا يقدر خبراء الأرصاد الجوية تعرضها لرياح تصل سرعتها إلى 31.9 مترًا في الثانية.وبدأت مكبرات الصوت في المدينة تحذر من اقتراب الإعصار، وتطلب المواطنين النظر في أوقات افتتاح مراكز الإخلاء.وحسب مراسل "سبوتنيك"، تم إغلاق المتاجر في المدينة، وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، بالإضافة إلى إغلاق محطة قطارات "شينكانسن".ويقع الإعصار حاليًا على بعد 40 كيلومترًا فقط من جنوب شرق مدينة واكياما، وهو مستمر حاليًا في التحرك نحو مدينة أوساكا بسرعة تصل إلى 15 كيلومترًا في الساعة، بينما تصل سرعة الرياح وسط الإعصار إلى 30 مترًا في الثانية، ومع هبات الريح تصل سرعة الرياح إلى 40 مترًا في الثانية.

https://sputnikarabic.ae/20230809/إلغاء-350-رحلة-جوية-في-اليابانأفادت-وسائل-الإعلام-اليابانية-يوم-الأربعاء-بأنه-تم-إلغاء-ما-لا-يقل-عن-1079897435.html

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