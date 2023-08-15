https://sputnikarabic.ae/20230815/تاريخ-التدخلات-العسكرية-للمجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-أفريقيا-إيكواس-1080088868.html
تاريخ التدخلات العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)
تاريخ التدخلات العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)
في 10 أغسطس/ آب ، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خلال قمة أبوجا، نشر "قوتها الاحتياطية" في النيجر، حيث وقع انقلاب في 26 يوليو/ تموز... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T07:49+0000
2023-08-15T07:49+0000
2023-08-15T07:49+0000
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انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика, إيكواس
انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика, إيكواس
تاريخ التدخلات العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)
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في 10 أغسطس/ آب ، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خلال قمة أبوجا، نشر "قوتها الاحتياطية" في النيجر، حيث وقع انقلاب في 26 يوليو/ تموز الماضي. يستذكر هذا الرسم البياني، الذي أعده فريق "سبوتنيك" تاريخ التدخلات العسكرية لمجموعة "إيكواس".