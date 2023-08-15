https://sputnikarabic.ae/20230815/تقارير-الهلال-السعودي-يقترب-من-ضم-ياسين-بونو-1080120694.html
تقارير: الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو
تقارير: الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو
أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع نادي إشبلية الإسباني للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T20:35+0000
2023-08-15T20:35+0000
2023-08-15T20:35+0000
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وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، أن الهلال اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونخ الألماني غادر المفاوضات اليوم لأنهم يعتقدون أن عرض الهلال أعلى بكثير.وفي السياق، كشفت تقارير أن الهلال وصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق الأزرق 3 مواسم.وكان بونو (32 عاما) قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك بعد إصابة حارسه تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.كما ساهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230815/أنا-في-السعودية-أنا-هلالي-نيمار-لاعبا-في-الهلال-السعودي-رسميا--فيديو-1080117238.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, إشبيلية, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, إشبيلية, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي
تقارير: الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو
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أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع نادي إشبلية الإسباني للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.
وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، أن الهلال
اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.
وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونخ الألماني غادر المفاوضات اليوم لأنهم يعتقدون أن عرض الهلال أعلى بكثير.
وفي السياق، كشفت تقارير أن الهلال وصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق الأزرق 3 مواسم.
وكان بونو (32 عاما) قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك بعد إصابة حارسه تيبو كورتوا
بقطع في الرباط الصليبي.
وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.
وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.
كما ساهم بونو
في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية.