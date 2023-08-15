عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230815/تقارير-الهلال-السعودي-يقترب-من-ضم-ياسين-بونو-1080120694.html
تقارير: الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو
تقارير: الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو
أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع نادي إشبلية الإسباني للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T20:35+0000
2023-08-15T20:35+0000
مجتمع
رياضة
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
السعودية
إشبيلية
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/01/1078644834_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_c171a41ddd13a3700be8dc1ebc037e1a.jpg
وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، أن الهلال اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونخ الألماني غادر المفاوضات اليوم لأنهم يعتقدون أن عرض الهلال أعلى بكثير.وفي السياق، كشفت تقارير أن الهلال وصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق الأزرق 3 مواسم.وكان بونو (32 عاما) قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك بعد إصابة حارسه تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.كما ساهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230815/أنا-في-السعودية-أنا-هلالي-نيمار-لاعبا-في-الهلال-السعودي-رسميا--فيديو-1080117238.html
السعودية
إشبيلية
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/01/1078644834_311:0:2792:1861_1920x0_80_0_0_20f4d95f7317cd0c7ff26356e39f9696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, إشبيلية, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, السعودية, إشبيلية, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي

تقارير: الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو

20:35 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMARالمغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية
المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع نادي إشبلية الإسباني للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.
وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، أن الهلال اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.
وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونخ الألماني غادر المفاوضات اليوم لأنهم يعتقدون أن عرض الهلال أعلى بكثير.
وفي السياق، كشفت تقارير أن الهلال وصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق الأزرق 3 مواسم.
وكان بونو (32 عاما) قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك بعد إصابة حارسه تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مجتمع
"أنا في السعودية أنا هلالي"... نيمار لاعبا في الهلال السعودي رسميا ... فيديو
16:55 GMT
وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.
وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.
كما ساهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 في إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала