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https://sputnikarabic.ae/20230815/أنا-في-السعودية-أنا-هلالي-نيمار-لاعبا-في-الهلال-السعودي-رسميا--فيديو-1080117238.html
"أنا في السعودية أنا هلالي"... نيمار لاعبا في الهلال السعودي رسميا ... فيديو
"أنا في السعودية أنا هلالي"... نيمار لاعبا في الهلال السعودي رسميا ... فيديو
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، عبر بيان رسمي، ضم اللاعب البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T16:55+0000
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ونشر الهلال مقطع فيديو، قدم خلاله نيمار، وأرفقه بتعليق "الموهبة الرائعة ... التي تجذب انتباه الجميع".كانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن باريس سان جيرمان وافق على انتقال لاعبه، نيمار، إلى الهلال مقابل مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو كمرتب سنوي.وأشارت إلى أن عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما مع النادي السعودي سيمتد لعامين.وذكر موقع "فوت ميركاتو" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 300 أو 400 مليون، إذ أن عقد نيمار مع الهلال يضمن عددًا من المزايا للاعب البرازيلي.وأوضح الموقع أنه بالإضافة إلى الراتب، سيحصل المهاجم على طائرة خاصة تحت تصرفه، وسيعيش في منزل ضخم مجهز بالكامل، كما سيتمكن نيمار، مثل كريستيانو رونالدو، من العيش بحرية مع صديقته برونا بيانكاردي.يذكر أنه في عام 2017، انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان، قادمًا من برشلونة مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو. ويستمر عقد اللاعب مع الفريق حتى صيف 2025. وفي أثناء لعبه للنادي الباريسي، حصل على لقب بطل الدوري الفرنسي 5 مرات، وفاز 3 مرات بالكأس وكأس السوبر الفرنسي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/إعلام-نيمار-يحصل-على-500-ألف-يورو-عن-كل-منشور-عن-السعودية-في-مواقع-التواصل-1080107789.html
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رياضة, السعودية, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
رياضة, السعودية, أخبار نادي الهلال السعودي, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار

"أنا في السعودية أنا هلالي"... نيمار لاعبا في الهلال السعودي رسميا ... فيديو

16:55 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 16:56 GMT 15.08.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZنيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، عبر بيان رسمي، ضم اللاعب البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ونشر الهلال مقطع فيديو، قدم خلاله نيمار، وأرفقه بتعليق "الموهبة الرائعة ... التي تجذب انتباه الجميع".
وفي الفيديو يظهر نيمار وهو يقول "أنا في السعودية أنا هلالي".
كانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، بأن باريس سان جيرمان وافق على انتقال لاعبه، نيمار، إلى الهلال مقابل مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو كمرتب سنوي.
وأشارت إلى أن عقد اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما مع النادي السعودي سيمتد لعامين.
وذكر موقع "فوت ميركاتو" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 300 أو 400 مليون، إذ أن عقد نيمار مع الهلال يضمن عددًا من المزايا للاعب البرازيلي.
نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
مجتمع
إعلام: نيمار يحصل على 500 ألف يورو عن كل منشور عن السعودية في مواقع التواصل
14:14 GMT
وأوضح الموقع أنه بالإضافة إلى الراتب، سيحصل المهاجم على طائرة خاصة تحت تصرفه، وسيعيش في منزل ضخم مجهز بالكامل، كما سيتمكن نيمار، مثل كريستيانو رونالدو، من العيش بحرية مع صديقته برونا بيانكاردي.
كما سيحصل نيمار، مقابل كل فوز للهلال، على مكافأة قدرها 80 ألف يورو، ومقابل كل منشور أو فيديو صغير عن الحياة في السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي، سيحصل البرازيلي على نحو 500 ألف يورو.
يذكر أنه في عام 2017، انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان، قادمًا من برشلونة مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو. ويستمر عقد اللاعب مع الفريق حتى صيف 2025. وفي أثناء لعبه للنادي الباريسي، حصل على لقب بطل الدوري الفرنسي 5 مرات، وفاز 3 مرات بالكأس وكأس السوبر الفرنسي.
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