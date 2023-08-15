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https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-الجزائري-أي-تدخل-عسكري-أجنبي-في-النيجر-سيولد-مخاطر-على-استقرار-منطقة-الساحل-1080104617.html
رئيس الأركان الجزائري: أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر سيولد مخاطر على استقرار منطقة الساحل
رئيس الأركان الجزائري: أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر سيولد مخاطر على استقرار منطقة الساحل
دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، "للعودة إلى الوضع الدستوري في النيجر في أقرب وقت، بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T12:55+0000
2023-08-15T12:55+0000
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وأكد خلال كلمته بمؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، معارضة بلاده التدخل العسكري الأجنبي في النيجر، محذرا من أنه سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وفقا لموقع "أوراس" الجزائرية.وأشار إلى أن الوضع الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي نتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة الليبية، والتدخلات الأجنبية في المنطقة منذ عام 2011، والتطور المقلق للنزاع المسلح في السودان منذ نيسان/ أبريل 2023.وأضاف أن استمرار الانسداد السياسي في ليبيا "يشكل مصدر قلق لكل شعوب المنطقة التي تأمل وصول الإخوة في ليبيا إلى حل سياسي توافقي على طريق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات".يذكر أنه، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد. ونصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الرئيس-الجزائري-نرفض-أي-تدخل-عسكري-في-النيجر-1079823171.html
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الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار, النيجر
الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار, النيجر

رئيس الأركان الجزائري: أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر سيولد مخاطر على استقرار منطقة الساحل

12:55 GMT 15.08.2023
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، "للعودة إلى الوضع الدستوري في النيجر في أقرب وقت، بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي ستفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة".
وأكد خلال كلمته بمؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، معارضة بلاده التدخل العسكري الأجنبي في النيجر، محذرا من أنه سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وفقا لموقع "أوراس" الجزائرية.
وأشار إلى أن الوضع الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي نتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة الليبية، والتدخلات الأجنبية في المنطقة منذ عام 2011، والتطور المقلق للنزاع المسلح في السودان منذ نيسان/ أبريل 2023.
وأضاف أن استمرار الانسداد السياسي في ليبيا "يشكل مصدر قلق لكل شعوب المنطقة التي تأمل وصول الإخوة في ليبيا إلى حل سياسي توافقي على طريق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات".
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
الرئيس الجزائري: نرفض أي تدخل عسكري في النيجر
5 أغسطس, 22:54 GMT
يذكر أنه، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، أطاح جيش النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
ونصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.
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