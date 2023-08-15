عربي
بوتين: الغرب يخطط لدمج "الناتو" مع "أوكوس"
https://sputnikarabic.ae/20230815/لأول-مرة-الأمير-هاشم-بن-عبد-الله-يؤدي-اليمين-الدستورية-نائبا-لملك-الأردن--1080090292.html
لأول مرة... الأمير هاشم بن عبد الله يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
لأول مرة... الأمير هاشم بن عبد الله يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
أعلن الأردن، تنصيب الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، نائبا للعاهل للأردني. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T08:17+0000
2023-08-15T08:17+0000
أخبار الأردن
أحداث الأردن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0c/1062161488_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2eea799872cd97382024f77099d2d428.jpg
وأفادت صحيفة "عمون" الأردنية، بأن "الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني"، مشيرا أن ذلك أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.والأمير هاشم هو الابن الأصغر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.ولد الأمير هاشم في 30 يناير/ كانون الثاني 2005، ويشترك في يوم ميلاده مع الملك عبد الله في 30 من يناير/ كانون الثاني من كل عام. وأنهى دراسته الثانوية خلال العام الجاري 2023، بمدرسة "كينغز أكاديمي" بالأردن، وحضر والداه وأشقاؤه حفل تخرجه.وشارك في زيارات خارجية منها مشاركاته حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022.وفي يونيو/ حزيران 2023؛ حضر الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين ولي العهد، حفل تخريج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي في مادبا بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.كما ظهر في حفل زفاف شقيقه ولي العهد الأمير الحسين وهو يرافق الأميرة رجوة الحسين، إلى القصر لعقد القران.
https://sputnikarabic.ae/20230601/رقصة-السلم-والحرب-ولي-عهد-الأردن-يؤدي-الدحية-ويثير-تفاعلا-1077627201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0c/1062161488_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_bb7db77e54ce7caba5f0e1b730795c81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لأول مرة... الأمير هاشم بن عبد الله يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

08:17 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الأردن، تنصيب الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، نائبا للعاهل للأردني.
وأفادت صحيفة "عمون" الأردنية، بأن "الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني"، مشيرا أن ذلك أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.
والأمير هاشم هو الابن الأصغر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.
ولي العهد الأردني الأمير حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
"رقصة السلم والحرب"... ولي عهد الأردن يؤدي "الدحية" ويثير تفاعلا
1 يونيو, 06:26 GMT
ولد الأمير هاشم في 30 يناير/ كانون الثاني 2005، ويشترك في يوم ميلاده مع الملك عبد الله في 30 من يناير/ كانون الثاني من كل عام. وأنهى دراسته الثانوية خلال العام الجاري 2023، بمدرسة "كينغز أكاديمي" بالأردن، وحضر والداه وأشقاؤه حفل تخرجه.
وشارك في زيارات خارجية منها مشاركاته حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022.

وفي يونيو/ حزيران 2023؛ حضر الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين ولي العهد، حفل تخريج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي في مادبا بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

كما ظهر في حفل زفاف شقيقه ولي العهد الأمير الحسين وهو يرافق الأميرة رجوة الحسين، إلى القصر لعقد القران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала