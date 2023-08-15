https://sputnikarabic.ae/20230815/لجنة-محلية-بولاية-جورجيا-توجه-10-اتهامات-لترامب-في-قضية-التدخل-في-انتخابات-ترامب-2020-1080085937.html
لجنة محلية بولاية جورجيا توجه 10 اتهامات لترامب في قضية التدخل في انتخابات ترامب 2020
لجنة محلية بولاية جورجيا توجه 10 اتهامات لترامب في قضية التدخل في انتخابات ترامب 2020
وافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية، يوم الاثنين على توجيه 10 اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T02:36+0000
2023-08-15T02:36+0000
2023-08-15T02:37+0000
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وفقًا لتقرير نشره موقع NBC News الأمريكي نقلاً عن وثيقة قضائية، تم توجيه 10 تهم في إطار التحقيق في مزاعم محاولة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.ونشر مراسل NBC صورة لتوجيهات الاتهام، والتي لم يبدو أنها تحمل توقيع القاضي.وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، ونفى أي خطأ.وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أفادت وكالة رويترز بأن وثيقة من مكتب مدعي مقاطعة فولتون تم نشرها على الإنترنت تظهر تهمًا ضد ترامب قبل أن يتم سحبها.الوثيقة المؤلفة من صفحتين، والتي نشرت بشكل قصير في نظام تقديم الوثائق القضائية، تظهر تهمًا جنائية متعددة ضد ترامب، بما في ذلك انتهاك قانون المنظمات الإجرامية المؤثرة والفاسدة بولاية جورجيا والتسويق لانتهاك القسم بواسطة موظف عام، وتقديم وثائق زائفة، والإدلاء ببيانات كاذبة، وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/ترامب-المحاكمات-تعرقل-حملتي-الانتخابية-الرئاسية-1079896089.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
لجنة محلية بولاية جورجيا توجه 10 اتهامات لترامب في قضية التدخل في انتخابات ترامب 2020
02:36 GMT 15.08.2023 (تم التحديث: 02:37 GMT 15.08.2023) تابعنا عبر
وافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية، يوم الاثنين على توجيه 10 اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وفقًا لتقرير نشره موقع NBC News الأمريكي نقلاً عن وثيقة قضائية، تم توجيه 10 تهم في إطار التحقيق في مزاعم محاولة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ونشر مراسل NBC صورة لتوجيهات الاتهام، والتي لم يبدو أنها تحمل توقيع القاضي.
وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية
عام 2024، ونفى أي خطأ.
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أفادت وكالة رويترز بأن وثيقة من مكتب مدعي مقاطعة فولتون تم نشرها على الإنترنت تظهر تهمًا ضد ترامب قبل أن يتم سحبها.
الوثيقة المؤلفة من صفحتين، والتي نشرت بشكل قصير في نظام تقديم الوثائق القضائية، تظهر تهمًا جنائية متعددة ضد ترامب، بما في ذلك انتهاك قانون المنظمات الإجرامية المؤثرة والفاسدة بولاية جورجيا والتسويق لانتهاك القسم بواسطة موظف عام، وتقديم وثائق زائفة، والإدلاء ببيانات كاذبة، وغيرها.