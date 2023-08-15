https://sputnikarabic.ae/20230815/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يقر-بوجود-مختبرات-بيولوجية-لبلاده-في-أوكرانيا-1080086676.html
مرشح للرئاسة الأمريكية يقر بوجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا
مرشح للرئاسة الأمريكية يقر بوجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا
كشف المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن الولايات المتحدة بنت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا كجزء من برامجها للأسلحة البيولوجية. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T05:38+0000
2023-08-15T05:38+0000
2023-08-15T05:38+0000
العالم
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وقال كينيدي جونيور: إن "لدى الولايات المتحدة الأمريكية مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وتقوم هناك بتطوير الأسلحة والتي تستخدم جميع أنواع التركيبات البيولوجية الجديدة".وأشار كينيدي إلى أنه في عام 2001، بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى في استثمار الكثير من الأموال في الأسلحة البيولوجية، لكنها كانت قلقة لأن "انتهاك اتفاقية جنيف يعد جريمة، لذلك قاموا بتحويل إدارة السلامة البيولوجية إلى إدارة في وزارة الدفاع.وأضاف كينيدي أن كل سلاح بيولوجي يحتاج إلى لقاح، لأنه نشر الأسلحة البيولوجية يمكن أن يسبب نتائج عكسية.
https://sputnikarabic.ae/20230526/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-الأمريكية-تطور-أسلحة-بيولوجية-في-أوكرانيا-1077441647.html
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العالم
مرشح للرئاسة الأمريكية يقر بوجود مختبرات بيولوجية لبلاده في أوكرانيا
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كشف المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، أن الولايات المتحدة بنت مختبرات بيولوجية في أوكرانيا كجزء من برامجها للأسلحة البيولوجية.
وقال كينيدي جونيور: إن "لدى الولايات المتحدة الأمريكية مختبرات بيولوجية في أوكرانيا وتقوم هناك بتطوير الأسلحة والتي تستخدم جميع أنواع التركيبات البيولوجية الجديدة".
وأشار كينيدي إلى أنه في عام 2001، بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى في استثمار الكثير من الأموال في الأسلحة البيولوجية، لكنها كانت قلقة لأن "انتهاك اتفاقية جنيف يعد جريمة، لذلك قاموا بتحويل إدارة السلامة البيولوجية إلى إدارة في وزارة الدفاع.
وأضاف كينيدي أن كل سلاح بيولوجي يحتاج إلى لقاح، لأنه نشر الأسلحة البيولوجية يمكن أن يسبب نتائج عكسية.