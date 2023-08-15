https://sputnikarabic.ae/20230815/مقاتلتان-للتحالف-الدولي-تقتربان-بشكل-خطر-من-طائرتين-حربيتين-روسيتين-فوق-جنوبي-سوريا-1080121700.html
مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين حربيتين روسيتين فوق جنوبي سوريا
مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين حربيتين روسيتين فوق جنوبي سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن مقاتلتين من طراز "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتربتا بشكل خطر من... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T21:47+0000
2023-08-15T21:47+0000
2023-08-15T21:47+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، في إفادة صحافية اليوم الثلاثاء، "في 14 أغسطس/ آب بين الساعة 12:35 والساعة 12:50 [09:35 و9:50 بتوقيت غرينتش] في منطقة التنف على ارتفاع نحو 9100 متر، وقع تقارب خطر بين مقاتلتين إف-35 تابعتين للتحالف ومقاتلتين سو-35 تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، كانتا تنفذان طلعة مخططة بطول الحدود الجنوبية السورية".وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سُجل 20 انتهاكًا لبروتوكولات تجنب الصدام في سوريا، من جانب مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حلقت قرب منطقة التنف".وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230704/روسيا-تعرب-عن-قلقها-حيال-انتهاك-التحالف-الدولي-بروتوكولات-تجنب-الصدام-في-سوريا-1078739086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار التحالف الدولي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار التحالف الدولي, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين حربيتين روسيتين فوق جنوبي سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن مقاتلتين من طراز "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتربتا بشكل خطر من مقاتلات روسية من طراز "سو-35" في أجواء جنوبي سوريا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، في إفادة صحافية اليوم الثلاثاء، "في 14 أغسطس/ آب بين الساعة 12:35 والساعة 12:50 [09:35 و9:50 بتوقيت غرينتش] في منطقة التنف على ارتفاع نحو 9100 متر، وقع تقارب خطر بين مقاتلتين إف-35 تابعتين للتحالف ومقاتلتين سو-35 تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، كانتا تنفذان طلعة مخططة بطول الحدود الجنوبية السورية".
وأضاف كوليت أنه خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سُجل 20 انتهاكًا لبروتوكولات تجنب الصدام في سوريا، من جانب مقاتلات وطائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حلقت قرب منطقة التنف".
وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي
بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.
صرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.