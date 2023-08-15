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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة إلى 27 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة إلى 27 قتيلا
أكد مركز داغستان للطوارئ الطبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في مدينة محج قلعة إلى 27 قتيلا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T03:48+0000
2023-08-15T03:48+0000
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محج قلعة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم المركز في تصريح لـ "سبوتنيك": "حتى اللحظة هناك 27 قتيلا".وفي وقت سابق، صباح اليوم، ذكرت وزارة الصحة في جمهورية القوقاز الشمالي الروسي في بيان نشرته على موقع تليغرام أن عدد ضحايا الانفجار في محطة وقود في مخاشقالا، عاصمة داغستان، قد وصل إلى 12 وفاة، وأُصيب ما مجموعه 50 شخصًا آخرين بجروح.وأفاد البيان بأنه "وفقًا للبيانات الأولية لهذه الساعة: قتل 12 شخصًا، منهم طفلان؛ وأُصيب 50 آخرين في الانفجار بمحطة وقود في مخاشقالا".وكان مصدر في بلدية مدينة محج قلعة قد أفاد في وقت سابق بأن انفجارًا ضرب مركزًا لخدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، عاصمة داغستان الروسية.وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230504/السيطرة-على-حريق-بمصفاة-نفط-بإقليم-كراسنودار-جنوبي-روسيا-1076643595.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, داغستان, أخبار داغستان, العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة إلى 27 قتيلا

03:48 GMT 15.08.2023
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أكد مركز داغستان للطوارئ الطبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطة وقود في مدينة محج قلعة إلى 27 قتيلا.
محج قلعة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم المركز في تصريح لـ "سبوتنيك": "حتى اللحظة هناك 27 قتيلا".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، ذكرت وزارة الصحة في جمهورية القوقاز الشمالي الروسي في بيان نشرته على موقع تليغرام أن عدد ضحايا الانفجار في محطة وقود في مخاشقالا، عاصمة داغستان، قد وصل إلى 12 وفاة، وأُصيب ما مجموعه 50 شخصًا آخرين بجروح.
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وأفاد البيان بأنه "وفقًا للبيانات الأولية لهذه الساعة: قتل 12 شخصًا، منهم طفلان؛ وأُصيب 50 آخرين في الانفجار بمحطة وقود في مخاشقالا".
وكان مصدر في بلدية مدينة محج قلعة قد أفاد في وقت سابق بأن انفجارًا ضرب مركزًا لخدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، عاصمة داغستان الروسية.
وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.
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