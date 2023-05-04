https://sputnikarabic.ae/20230504/السيطرة-على-حريق-بمصفاة-نفط-بإقليم-كراسنودار-جنوبي-روسيا-1076643595.html
السيطرة على حريق بمصفاة نفط بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
السيطرة على حريق بمصفاة نفط بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
أعلن رئيس إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، أن الحريق في مصفاة "إلسكي" لتكرير النفط قد تم السيطرة عليه. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T02:45+0000
2023-05-04T02:45+0000
2023-05-04T02:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وكان كوندراتيف قد أعلن صباح اليوم الخميس عن اندلاع النيران في خزانات النفط في مصفاة "إلسكي". ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يكن هناك أي إصابات ولم يتعرض سكان القرية القريبة لأي خطر.وقال كوندراتيف في قناته على "تلغرام": "تم السيطرة بالكامل على الحريق في مصفاة إلسكي. نشكر خدمات الطوارئ الخاصة بنا على العمل الفوري!".وصباح أمس الأربعاء، اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي في إقليم كراسنودار الروسي، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف.يشار إلى أن إقليم كراسنودار هو أحد الكيانات الفدرالية الروسية، ويقع في جنوب غربي روسيا، تبلغ مساحته 76 ألف كلم مربع، ويطل على بحر آزوف والبحر الأسود، وعاصمته الإدارية مدينة كراسنودار.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
السيطرة على حريق بمصفاة نفط بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا
02:45 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 02:47 GMT 04.05.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، أن الحريق في مصفاة "إلسكي" لتكرير النفط قد تم السيطرة عليه.
وكان كوندراتيف قد أعلن صباح اليوم الخميس عن اندلاع النيران في خزانات النفط في مصفاة "إلسكي
". ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يكن هناك أي إصابات ولم يتعرض سكان القرية القريبة لأي خطر.
وقال كوندراتيف في قناته على "تلغرام": "تم السيطرة بالكامل على الحريق في مصفاة إلسكي. نشكر خدمات الطوارئ الخاصة بنا على العمل الفوري!".
وصباح أمس الأربعاء، اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي
في إقليم كراسنودار الروسي، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف.
يشار إلى أن إقليم كراسنودار
هو أحد الكيانات الفدرالية الروسية، ويقع في جنوب غربي روسيا، تبلغ مساحته 76 ألف كلم مربع، ويطل على بحر آزوف والبحر الأسود، وعاصمته الإدارية مدينة كراسنودار.