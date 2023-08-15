https://sputnikarabic.ae/20230815/مقتل-27-شخصا-وإصابة-أكثر-من-106-آخرين-جراء-الاشتباكات-المسلحة-في-طرابلس-1080122004.html
مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس
مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس
أفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم الأربعاء، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T23:02+0000
2023-08-15T23:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إن الإحصائية المبدئية للأضرار البشرية نتيجة الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضمنت 27 حالة وفاة، وأكثر من 106 إصابة.وأوضح المركز أنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد كلف كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان في طرابلس بالتدخل لفض الاشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 قتال.وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/مجلسا-النواب-والدولة-في-ليبيا-يدعوان-كافة-الأطراف-في-طرابلس-لوقف-الأعمال-القتالية-1080104175.html
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أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, معركة طرابلس, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الضربات الجوية العسكرية فى ليبيا, معركة طرابلس, العالم العربي
مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة في طرابلس
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أفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، اليوم الأربعاء، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة منذ يوم أمس في العاصمة الليبية طرابلس.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إن الإحصائية المبدئية للأضرار البشرية نتيجة الاشتباكات المسلحة في طرابلس تضمنت 27 حالة وفاة، وأكثر من 106 إصابة.
وأوضح المركز أنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد كلف كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان في طرابلس بالتدخل لفض الاشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب واللواء 444 قتال.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال
، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.