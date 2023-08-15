عربي
https://sputnikarabic.ae/20230815/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تحسم-جدل-بشأن-وجود-علاقة-بين-انحناءاتها-في-الصين-وتناولها-فطر-سحري-1080091928.html
وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم جدل بشأن وجود علاقة بين "انحناءاتها" في الصين وتناولها "فطر سحري"
وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم جدل بشأن وجود علاقة بين "انحناءاتها" في الصين وتناولها "فطر سحري"
علقت وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، على طريقة تحيتها الغريبة لنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، خلال زيارتها الأولى إلى الصين، الشهر الماضي. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T09:02+0000
2023-08-15T09:02+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/09/1078874123_0:0:1935:1088_1920x0_80_0_0_e34716e12f8453cb259d8767d34910ef.jpg
ويوضح فيديو متداول يلين وهي تنحني بصورة متكررة وغير مبررة لليفينغ أثناء تحيتها له، وهو ما اعتبره خبراء الآداب الدبلوماسية أنه سلوك غير مقبول، و"لا يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين أن ينحنوا على الإطلاق"، وفق قولهم.وعزت تقارير أن يكون السر وراء سلوك وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، الغريب، هو تناولها في بكين "فطر سحري" يحتوي على مواد هلوسة.لكن أكدت يلين، في تصريحات إعلامية، أمس الإثنين، أنها تناولت بالفعل طبق مشروم شهي خلال عشاء حضرته، من ترتيب أحد الأشخاص الذي طلب أصناف الطعام، وفقا لموقع "Mediaite".وأضافت يلين أنها لم تكن على دراية بأن هذا الفطر يحتوي على مواد هلوسة، لكنها علمت بذلك في وقت لاحق، وتابعت أنها قرأت أنه إذا كان ذلك "الفطر السحري" مطبوخ بشكل جيد، فلن يكون له تأثير.ونفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحاتها، أن تكون شعرت بآثار سلبية من تناول "الفطر السحري"، واستمتعت بتناوله في المطعم.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الخزانة-الأمريكية-قرار-فيتش-بخفض-التنصيف-الائتماني-لأمريكا-معيب-وغير-مبرر-1079767893.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/09/1078874123_26:0:1743:1288_1920x0_80_0_0_662809a8dd1e84af416e3d4a6cd28cfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم جدل بشأن وجود علاقة بين "انحناءاتها" في الصين وتناولها "فطر سحري"

09:02 GMT 15.08.2023
© AFP 2023 / PEDRO PARDOوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تصافح نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، في بكين، الصين، 8 يوليو/ تموز 2023
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تصافح نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، في بكين، الصين، 8 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تصافح نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، في بكين، الصين، 8 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
تابعنا عبرTelegramNabd
علقت وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، على طريقة تحيتها الغريبة لنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، خلال زيارتها الأولى إلى الصين، الشهر الماضي.
ويوضح فيديو متداول يلين وهي تنحني بصورة متكررة وغير مبررة لليفينغ أثناء تحيتها له، وهو ما اعتبره خبراء الآداب الدبلوماسية أنه سلوك غير مقبول، و"لا يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين أن ينحنوا على الإطلاق"، وفق قولهم.
وعزت تقارير أن يكون السر وراء سلوك وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، الغريب، هو تناولها في بكين "فطر سحري" يحتوي على مواد هلوسة.
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
الخزانة الأمريكية: قرار "فيتش" بخفض التنصيف الائتماني لأمريكا "معيب وغير مبرر"‏
3 أغسطس, 15:57 GMT
لكن أكدت يلين، في تصريحات إعلامية، أمس الإثنين، أنها تناولت بالفعل طبق مشروم شهي خلال عشاء حضرته، من ترتيب أحد الأشخاص الذي طلب أصناف الطعام، وفقا لموقع "Mediaite".
وأضافت يلين أنها لم تكن على دراية بأن هذا الفطر يحتوي على مواد هلوسة، لكنها علمت بذلك في وقت لاحق، وتابعت أنها قرأت أنه إذا كان ذلك "الفطر السحري" مطبوخ بشكل جيد، فلن يكون له تأثير.
ونفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحاتها، أن تكون شعرت بآثار سلبية من تناول "الفطر السحري"، واستمتعت بتناوله في المطعم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала