https://sputnikarabic.ae/20230815/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تحسم-جدل-بشأن-وجود-علاقة-بين-انحناءاتها-في-الصين-وتناولها-فطر-سحري-1080091928.html
وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم جدل بشأن وجود علاقة بين "انحناءاتها" في الصين وتناولها "فطر سحري"
وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم جدل بشأن وجود علاقة بين "انحناءاتها" في الصين وتناولها "فطر سحري"
علقت وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، على طريقة تحيتها الغريبة لنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، خلال زيارتها الأولى إلى الصين، الشهر الماضي. 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T09:02+0000
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ويوضح فيديو متداول يلين وهي تنحني بصورة متكررة وغير مبررة لليفينغ أثناء تحيتها له، وهو ما اعتبره خبراء الآداب الدبلوماسية أنه سلوك غير مقبول، و"لا يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين أن ينحنوا على الإطلاق"، وفق قولهم.وعزت تقارير أن يكون السر وراء سلوك وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، الغريب، هو تناولها في بكين "فطر سحري" يحتوي على مواد هلوسة.لكن أكدت يلين، في تصريحات إعلامية، أمس الإثنين، أنها تناولت بالفعل طبق مشروم شهي خلال عشاء حضرته، من ترتيب أحد الأشخاص الذي طلب أصناف الطعام، وفقا لموقع "Mediaite".وأضافت يلين أنها لم تكن على دراية بأن هذا الفطر يحتوي على مواد هلوسة، لكنها علمت بذلك في وقت لاحق، وتابعت أنها قرأت أنه إذا كان ذلك "الفطر السحري" مطبوخ بشكل جيد، فلن يكون له تأثير.ونفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحاتها، أن تكون شعرت بآثار سلبية من تناول "الفطر السحري"، واستمتعت بتناوله في المطعم.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الخزانة-الأمريكية-قرار-فيتش-بخفض-التنصيف-الائتماني-لأمريكا-معيب-وغير-مبرر-1079767893.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم جدل بشأن وجود علاقة بين "انحناءاتها" في الصين وتناولها "فطر سحري"
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علقت وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، على طريقة تحيتها الغريبة لنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، خلال زيارتها الأولى إلى الصين، الشهر الماضي.
ويوضح فيديو متداول يلين وهي تنحني بصورة متكررة وغير مبررة
لليفينغ أثناء تحيتها له، وهو ما اعتبره خبراء الآداب الدبلوماسية أنه سلوك غير مقبول، و"لا يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين أن ينحنوا على الإطلاق"، وفق قولهم.
وعزت تقارير أن يكون السر وراء سلوك وزيرة الخارجية الأمريكية، جانيت يلين، الغريب، هو تناولها في بكين "فطر سحري" يحتوي على مواد هلوسة.
لكن أكدت يلين، في تصريحات إعلامية، أمس الإثنين، أنها تناولت بالفعل طبق مشروم شهي خلال عشاء حضرته، من ترتيب أحد الأشخاص الذي طلب أصناف الطعام، وفقا لموقع
"Mediaite".
وأضافت يلين أنها لم تكن على دراية بأن هذا الفطر يحتوي على مواد هلوسة، لكنها علمت بذلك في وقت لاحق، وتابعت أنها قرأت أنه إذا كان ذلك "الفطر السحري" مطبوخ بشكل جيد، فلن يكون له تأثير.
ونفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحاتها، أن تكون شعرت بآثار سلبية من تناول "الفطر السحري"، واستمتعت بتناوله في المطعم.