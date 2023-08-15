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وزير الخارجية المصري يعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره السعودي... صور
وزير الخارجية المصري يعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره السعودي... صور
ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا... 15.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-15T13:36+0000
2023-08-15T13:36+0000
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وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا المُنعقِد اليوم في القاهرة.وخلال الاجتماع تطرق الوزيران إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا.وأكد الجانبان ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي.كما تطرقا أيضا إلى تطورات القضية الفلسطينية، إذ أحاط الوزير شكري نظيره السعودي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر أخيرا بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطيني، والتي أكدت على الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل عادل وشامل لها، يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وفي نهاية اللقاء، اتفق شكري وابن فرحان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة دعماً للقضايا العربية، ولتعزيز آليات التعاون والتضامن بين البلدين.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية المصري يعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره السعودي... صور

13:36 GMT 15.08.2023
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
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ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية، والتباحث وتبادل الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والأزمات التي تشهدها المنطقة.
وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء اللقاء على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا المُنعقِد اليوم في القاهرة.
وخلال الاجتماع تطرق الوزيران إلى التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وسبل تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية تجاهها، وفى مقدمتها الأوضاع في كل من السودان، وليبيا، واليمن، وسوريا.
وأكد الجانبان ضرورة الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات المختلفة بالمنطقة حفاظاً على الأمن القومي العربي.
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كما تطرقا أيضا إلى تطورات القضية الفلسطينية، إذ أحاط الوزير شكري نظيره السعودي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر أخيرا بحضور كل من ملك الأردن والرئيس الفلسطيني، والتي أكدت على الثوابت الخاصة بحل القضية الفلسطينية وسبل دعم الوصول لحل عادل وشامل لها، يكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي نهاية اللقاء، اتفق شكري وابن فرحان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة دعماً للقضايا العربية، ولتعزيز آليات التعاون والتضامن بين البلدين.
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