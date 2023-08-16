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https://sputnikarabic.ae/20230816/إعلام-قمة-أمريكية-كورية-جنوبية-يابانية-في-كامب-ديفيد-الجمعة-المقبلة-1080147973.html
إعلام: قمة أمريكية كورية جنوبية يابانية في "كامب ديفيد" الجمعة المقبلة
إعلام: قمة أمريكية كورية جنوبية يابانية في "كامب ديفيد" الجمعة المقبلة
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس يون سيوك يول سيطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن،... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T18:13+0000
2023-08-16T18:13+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب"، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أن قمة ثلاثية ستعقد في "كامب ديفيد" يوم الجمعة المقبلة، بين قادة سيئول وواشنطن وطوكيو، لبحث تعزيز التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد بين الدول الثلاث.وأوضح المكتب الرئاسي أن القمة الثلاثية تعقد بدعوة من الرئيس بايدن، ما يشير إلى إعلان مهم بشأن التعاون بين الدول الثلاث، خاصة وأن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، تعد الأولى لزعماء أجانب إلى "كامب ديفيد" منذ العام 2015.ونقلت الوكالة عن يون سيوك يول أن " كوريا الشمالية ستدفع ثمن تطوير برامجها الصاروخية والنووية غير القانونية"، مضيفا أنه "خلال هذه القمة، سيناقش الزعماء الثلاثة تبادل المعلومات حول سلاسل التوريد للدول الثلاث وسبل تعزيز التعاون، مثل إنشاء نظام الإنذار المبكر (EWS)".وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي:وتوقعت الوكالة الكورية الجنوبية أن يتم الإعلان عن ما يسمى بمبادئ "كامب ديفيد" خارج البيان المشترك للقادة الثلاثة (الرئيس الكوري والرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان)، والتي تحتوي على سبل التعاون المفصلة.وأشارت إلى أنه من بين سبل التعاون المشتركة بين الدول الثلاث، إنشاء خط ساخن محتمل بينهم، ووجوب التشاور في حالة حدوث أزمة عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230712/رئيس-كوريا-الجنوبية-يأمر-بـتعزيز-الردع-الطويل-الأمد-مع-أمريكا--1078977518.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم, الأخبار

إعلام: قمة أمريكية كورية جنوبية يابانية في "كامب ديفيد" الجمعة المقبلة

18:13 GMT 16.08.2023
© AFP 2023الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا) - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AFP 2023
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أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس يون سيوك يول سيطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قمة ثلاثية تجمعه بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا.
ونقلت وكالة "يونهاب"، مساء اليوم الأربعاء، عن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أن قمة ثلاثية ستعقد في "كامب ديفيد" يوم الجمعة المقبلة، بين قادة سيئول وواشنطن وطوكيو، لبحث تعزيز التعاون في مجالي الأمن والاقتصاد بين الدول الثلاث.
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
رئيس كوريا الجنوبية يأمر بـ"تعزيز الردع الطويل الأمد" مع أمريكا
12 يوليو, 08:38 GMT
وأوضح المكتب الرئاسي أن القمة الثلاثية تعقد بدعوة من الرئيس بايدن، ما يشير إلى إعلان مهم بشأن التعاون بين الدول الثلاث، خاصة وأن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، تعد الأولى لزعماء أجانب إلى "كامب ديفيد" منذ العام 2015.
ونقلت الوكالة عن يون سيوك يول أن " كوريا الشمالية ستدفع ثمن تطوير برامجها الصاروخية والنووية غير القانونية"، مضيفا أنه "خلال هذه القمة، سيناقش الزعماء الثلاثة تبادل المعلومات حول سلاسل التوريد للدول الثلاث وسبل تعزيز التعاون، مثل إنشاء نظام الإنذار المبكر (EWS)".
وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي:

بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بالتعاون والبحوث المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والكم والفضاء وغيرها من التقنيات الجديدة المهمة، ونسعى إلى وضع معايير دولية لها.

وتوقعت الوكالة الكورية الجنوبية أن يتم الإعلان عن ما يسمى بمبادئ "كامب ديفيد" خارج البيان المشترك للقادة الثلاثة (الرئيس الكوري والرئيس الأمريكي ورئيس وزراء اليابان)، والتي تحتوي على سبل التعاون المفصلة.
وأشارت إلى أنه من بين سبل التعاون المشتركة بين الدول الثلاث، إنشاء خط ساخن محتمل بينهم، ووجوب التشاور في حالة حدوث أزمة عسكرية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:08 GMT
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