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https://sputnikarabic.ae/20230816/التشغيل-التجريبي-للروبل-الرقمي-لبدء-الميزات-والفوائد-1080130926.html
التشغيل التجريبي للروبل الرقمي لبدء الميزات والفوائد
التشغيل التجريبي للروبل الرقمي لبدء الميزات والفوائد
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون إدخال الروبل الرقمي في يوليو/ تموز الماضي. سيصبح الروبل الرقمي الشكل الثالث للعملة في روسيا الاتحادية، إلى جانب... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T11:42+0000
2023-08-16T11:42+0000
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وجاء في الوثيقة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، إنه على المستوى القانوني، تعتبر المفاهيم الأساسية اللازمة لإدخال "الروبل الرقمي"؛ بما في ذلك تحديد وضعه القانوني والمعاملات معه، والعلاقة بين مشغل منصة "الروبل الرقمي"، وهو المصرف المركزي، والمشاركين فيها (الوسطاء الماليين)، والمستخدمين (المواطنين والشركات).الروبل الرقمي هو نفس الشكل الكامل للروبل النقدي وغير النقدي. يتم استبدال الروبل غير النقدي بآخر رقمي بنسبة 1:1 من دون عمولة. عند إصدار روبل رقمي، يجب أن ينخفض ​​عدد الروبلات في الأشكال الأخرى بشكل متناسب حتى لا يتغير حجم المعروض النقدي.وفقًا لأولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، ستبدأ العملية التجريبية للروبل الرقمي في 15 أغسطس/ آب.وبهذه المناسبة، قام فريق "سبوتنيك" بتجميع المعلومات الرئيسية حول ماهية الروبل الرقمي والاختلافات والميزات بينه وبين العملات الرقمية والعملات المشفرة، في الرسم البياني الآتي.يُذكر أن في 1 أغسطس/ آب، بدأ سريان الأحكام الأساسية للقانون الذي ينص على تثبيت الأنظمة القانونية لإدخال الروبل الرقمي في روسيا، وهو الشكل الثالث للعملة الوطنية.اقرأ أيضا - بدء العمل بالروبل الرقمي قانونيا في روسياشاهد أيضا - الروبل الرقمي وكيف يتم استخدامه؟
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

التشغيل التجريبي للروبل الرقمي لبدء الميزات والفوائد

11:42 GMT 16.08.2023
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون إدخال الروبل الرقمي في يوليو/ تموز الماضي. سيصبح الروبل الرقمي الشكل الثالث للعملة في روسيا الاتحادية، إلى جانب النقد والروبل غير النقدي.
وجاء في الوثيقة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، إنه على المستوى القانوني، تعتبر المفاهيم الأساسية اللازمة لإدخال "الروبل الرقمي"؛ بما في ذلك تحديد وضعه القانوني والمعاملات معه، والعلاقة بين مشغل منصة "الروبل الرقمي"، وهو المصرف المركزي، والمشاركين فيها (الوسطاء الماليين)، والمستخدمين (المواطنين والشركات).
الروبل الرقمي هو نفس الشكل الكامل للروبل النقدي وغير النقدي. يتم استبدال الروبل غير النقدي بآخر رقمي بنسبة 1:1 من دون عمولة. عند إصدار روبل رقمي، يجب أن ينخفض ​​عدد الروبلات في الأشكال الأخرى بشكل متناسب حتى لا يتغير حجم المعروض النقدي.
وفقًا لأولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، ستبدأ العملية التجريبية للروبل الرقمي في 15 أغسطس/ آب.

وبهذه المناسبة، قام فريق "سبوتنيك" بتجميع المعلومات الرئيسية حول ماهية الروبل الرقمي والاختلافات والميزات بينه وبين العملات الرقمية والعملات المشفرة، في الرسم البياني الآتي.
يُذكر أن في 1 أغسطس/ آب، بدأ سريان الأحكام الأساسية للقانون الذي ينص على تثبيت الأنظمة القانونية لإدخال الروبل الرقمي في روسيا، وهو الشكل الثالث للعملة الوطنية.
اقرأ أيضا - بدء العمل بالروبل الرقمي قانونيا في روسيا
شاهد أيضا - الروبل الرقمي وكيف يتم استخدامه؟
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