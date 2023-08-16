https://sputnikarabic.ae/20230816/الجامعة-العربية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-الاشتباكات-المسلحة-في-ليبيا-1080130567.html
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في ليبيا
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في ليبيا
حث جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة طرابلس، وأسفرت... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T10:57+0000
2023-08-16T10:57+0000
2023-08-16T11:14+0000
جامعة الدول العربية
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ودعت الجامعة في بيان، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف التي "عصفت بالاستقرار النسبي" الذي كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.وأشارت الجامعة العربية، إلى أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت.وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، في وقت سابق أمس، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106 آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة في العاصمة الليبية طرابلس. وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الدبيبة-يكلف-وزير-الداخلية-ورئيس-الأركان-بالتدخل-بعد-اشتباكات-أودت-بحياة-27-شخصا-في-طرابلس-1080122883.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جامعة الدول العربية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
جامعة الدول العربية, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في ليبيا
10:57 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
حث جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
ودعت الجامعة في بيان
، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف التي "عصفت بالاستقرار النسبي" الذي كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.
وأشارت الجامعة العربية، إلى أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأفاد مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، في وقت سابق أمس، بوفاة 27 شخصًا وإصابة أكثر من 106
آخرين جراء الاشتباكات المسلحة المستمرة في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه تم الدفع بأكثر من 60 سيارة إسعاف منذ يوم أمس، وإجلاء أكثر من 230 عائلة من مواقع الاشتباكات.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال
، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.