https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الأمريكي-ينفي-أي-تحركات-لقواته-داخل-العراق-أو-باتجاهه-1080125205.html

الجيش الأمريكي ينفي أي تحركات لقواته داخل العراق أو باتجاهه

الجيش الأمريكي ينفي أي تحركات لقواته داخل العراق أو باتجاهه

نفى الجيش الأمريكي ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل في العراق حول وجود تحركات عسكرية لقواته في البلاد. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T08:34+0000

2023-08-16T08:34+0000

2023-08-16T08:34+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن متحدث بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قوله إنه "لم يحدث أي تحرك من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء داخل العراق أو في اتجاهه". ووفقا لمتحدث البنتاغون، فإن مقاطع الفيديو التي انتشرت والتي تظهر قوافل تُزعم أنها أمريكية لا تمت للجيش الأمريكي بأي صلة.وكانت قد تداولت مؤخرا في العراق، أنباءً ومقاطع فيديو تزعم وجود تحركات عسكرية أمريكية في البلاد.يذكر أنه السبت الماضي، نشر الجيش العراقي، مضادات جوية على أسطح البنايات الحكومية، في مناطق في العاصمة العراقية بغداد، ما أثار جدلا في العراق.وحسبما أفاد موقع "السومرية نيوز"، أصيب الأهالي بحالة من الاستغراب والقلق تجاه نشر مضادات الطائرات فوق المباني.وتساءل الكثير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي لهذه الإجراءات المفاجئة وغير المعتادة.وأرجع المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحافية، السبب إلى "حماية سماء العراق من أي اعتداء، أو خرق، أو تهديد أمني تتعرض له البلاد".وشدد المتحدث على أنه "إجراء روتيني متبع في كل دول العالم".ولم يصدر من وزارة الدفاع العراقية أو الجهات الحكومية المعنية، أي توضيح رسمي حول أسباب نشر هذه المنظومة في العاصمة.

https://sputnikarabic.ae/20230812/الجيش-العراقي-ينشر-مضادات-جوية-أعلى-مبان-حكومية-في-بغداد-فيديو-1080006113.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار