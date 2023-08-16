https://sputnikarabic.ae/20230816/السياحة-في-دول-الشرقين-الأوسط-والأدنى-1080125348.html
السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى
السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى
تعد السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة للعديد من الدول. قام فريق "سبوتنيك" بنشر بيانات عن عدد السياح في دول الشرقين الأوسط والأدنى. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:26+0000
2023-08-16T08:26+0000
2023-08-16T08:31+0000
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انفوجرافيك, السياحة, инфографика, أخبار الشرق الأوسط, أفريقيا, شمال أفريقيا
انفوجرافيك, السياحة, инфографика, أخبار الشرق الأوسط, أفريقيا, شمال أفريقيا
السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى
08:26 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 08:31 GMT 16.08.2023) تابعنا عبر
تعد السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة للعديد من الدول. قام فريق "سبوتنيك" بنشر بيانات عن عدد السياح في دول الشرقين الأوسط والأدنى.