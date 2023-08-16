عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/السياحة-في-دول-الشرقين-الأوسط-والأدنى-1080125348.html
السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى
السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى
تعد السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة للعديد من الدول. قام فريق "سبوتنيك" بنشر بيانات عن عدد السياح في دول الشرقين الأوسط والأدنى. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T08:26+0000
2023-08-16T08:31+0000
راديو
انفوجرافيك
السياحة
أخبار الشرق الأوسط
أفريقيا
شمال أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/10/1080125397_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef3189405ad8d513fc9097cfe049022b.png
شاهد أيضا - الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023
أفريقيا
شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/10/1080125397_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_08d7b6b07684f724d20e9d5724d4cc3d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, السياحة, инфографика, أخبار الشرق الأوسط, أفريقيا, شمال أفريقيا
انفوجرافيك, السياحة, инфографика, أخبار الشرق الأوسط, أفريقيا, شمال أفريقيا

السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى

08:26 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 08:31 GMT 16.08.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
تعد السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة للعديد من الدول. قام فريق "سبوتنيك" بنشر بيانات عن عدد السياح في دول الشرقين الأوسط والأدنى.
السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى - سبوتنيك عربي
السياحة في دول الشرقين الأوسط والأدنى - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала