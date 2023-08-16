https://sputnikarabic.ae/20230816/الهند-تكشف-سبب-عدم-دعوة-زيلينسكي-لقمة-مجموعة-الـ20--1080142597.html
الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لقمة مجموعة الـ20
الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لقمة مجموعة الـ20
صرّح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، بأن فلاديمير زيلينسكي غير مدعو إلى قمة مجموعة الـ20 في الهند، لأن القمة تناقش مشكلات النمو الاقتصادي العالمي،... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T15:19+0000
2023-08-16T15:19+0000
2023-08-16T15:19+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي: "هذه قمة لبحث قضايا الطاقة والأسمدة والإمدادات الغذائية، وإن اجتماع قادة مجموعة الـ20 المقبل ليس مجلس أمن تابع للأمم المتحدة ولا يتعامل مع قضايا الأمن العالمي".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة الـ20 المقرر انعقادها في نيودلهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.تولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/اقتصادي-أمريكي-بارز-يكشف-معلومات-صادمة-حول-مستقبل-أوكرانيا--1080140748.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار قمة العشرين
العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار قمة العشرين
الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لقمة مجموعة الـ20
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صرّح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، بأن فلاديمير زيلينسكي غير مدعو إلى قمة مجموعة الـ20 في الهند، لأن القمة تناقش مشكلات النمو الاقتصادي العالمي، وليس الأمن العالمي.
وقال جايشانكار خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي: "هذه قمة لبحث قضايا الطاقة والأسمدة والإمدادات الغذائية، وإن اجتماع قادة مجموعة الـ20 المقبل ليس مجلس أمن تابع للأمم المتحدة ولا يتعامل مع قضايا الأمن العالمي".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة الـ20 المقرر انعقادها في نيودلهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.
تولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.
مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.