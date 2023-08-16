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https://sputnikarabic.ae/20230816/خلفت-55-قتيلا-الدبيبة-يتفق-مع-أعيان-طرابلس-على-إنهاء-تداعيات-الاشتباكات-الدامية-1080149820.html
خلفت 55 قتيلا.. الدبيبة يتفق مع أعيان طرابلس على إنهاء تداعيات الاشتباكات الدامية
خلفت 55 قتيلا.. الدبيبة يتفق مع أعيان طرابلس على إنهاء تداعيات الاشتباكات الدامية
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع (مدن جنوب طرابلس)، بعد اشتباكات... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T19:51+0000
2023-08-16T19:51+0000
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واتفق الدبيبة مع الأعيان على "تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية، والعمل بشكل موحد، لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها، ومنع الحروب أيًّا كانت أطرافها وأسبابها"، بحسب بيان نشرته منصة "حكومتنا"، ونقلته "بوابة الوسط" الليبية.وخلال الاجتماع، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية: "عودة الاقتتال أمر مرفوض. كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة".وشدد الدبيبة على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، لفرض الأمن وضمان استتبابه.وأكد رئيس مجلس الأعيان والحكماء على "حرمة الدم الليبي"، معربا عن "تقدير المجلس جهود وحكمة رئيس الوزراء في تعامله مع الأحداث الأخيرة، واتخاذه حزمة من الإجراءات التي أسهمت في وقف الاشتباكات"، بحسب ما ورد في البيان.ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس معارك دامية بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا (حكومي)، في حصيلة أولية مقتل 55 وإصابة أكثر من مئة شخص، إضافة إلى سقوط 146 جريحا جراء الاشتباكات.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المركز مالك مرسيط، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "الهدوء عاد للعاصمة طرابلس بعد توقف العمليات العسكرية وعودة الحركة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث فتحت المحال التجارية أبوابها مجددًا".
https://sputnikarabic.ae/20230816/الجامعة-العربية-تعرب-عن-قلقها-إزاء-الاشتباكات-المسلحة-في-ليبيا-1080130567.html
https://sputnikarabic.ae/20230816/طب-الطوارئ-والدعم-الليبي-يعلن-ارتفاع-حصيلة-الاشتباكات-في-طرابلس-إلى-45-قتيلا-و146-جريحا--1080147641.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, الأخبار

خلفت 55 قتيلا.. الدبيبة يتفق مع أعيان طرابلس على إنهاء تداعيات الاشتباكات الدامية

19:51 GMT 16.08.2023
© AP Photo / Yousef Muradرئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Yousef Murad
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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع (مدن جنوب طرابلس)، بعد اشتباكات خلفت 55 قتيلا.
واتفق الدبيبة مع الأعيان على "تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية، والعمل بشكل موحد، لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها، ومنع الحروب أيًّا كانت أطرافها وأسبابها"، بحسب بيان نشرته منصة "حكومتنا"، ونقلته "بوابة الوسط" الليبية.
وخلال الاجتماع، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية: "عودة الاقتتال أمر مرفوض. كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في ليبيا
10:57 GMT
وشدد الدبيبة على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، لفرض الأمن وضمان استتبابه.
وأكد رئيس مجلس الأعيان والحكماء على "حرمة الدم الليبي"، معربا عن "تقدير المجلس جهود وحكمة رئيس الوزراء في تعامله مع الأحداث الأخيرة، واتخاذه حزمة من الإجراءات التي أسهمت في وقف الاشتباكات"، بحسب ما ورد في البيان.
ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشهد العاصمة الليبية طرابلس معارك دامية بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.
العلم الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
طب الطوارئ والدعم الليبي يعلن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 45 قتيلا و146 جريحا
17:42 GMT
وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا (حكومي)، في حصيلة أولية مقتل 55 وإصابة أكثر من مئة شخص، إضافة إلى سقوط 146 جريحا جراء الاشتباكات.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المركز مالك مرسيط، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "الهدوء عاد للعاصمة طرابلس بعد توقف العمليات العسكرية وعودة الحركة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث فتحت المحال التجارية أبوابها مجددًا".
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