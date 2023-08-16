https://sputnikarabic.ae/20230816/روسيا-تعتبر-إعادة-مواطنيها-المحتجزين-في-السجون-الأمريكية-أولوية-مطلقة-1080151156.html
روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة
روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تسعى لإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة وتعتبر ذلك أولوية... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T22:20+0000
2023-08-16T22:20+0000
2023-08-16T22:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "نحن ندعم العودة السريعة لجميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية. هذه أولوية مطلقة بالنسبة لنا".ووصف أنطونوف تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بعودة مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة بأنها غير المقبولة، داعيا في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى التوقف عن "مطاردة" المواطنين الروس في الدول الثالثة.ونهاية العام الماضي، وصل المواطن الروسي، فيكتور بوت، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة
تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تسعى لإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة وتعتبر ذلك أولوية مطلقة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف: "نحن ندعم العودة السريعة لجميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية. هذه أولوية مطلقة بالنسبة لنا".
ووصف أنطونوف تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بعودة مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة بأنها غير المقبولة، داعيا في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى التوقف عن "مطاردة" المواطنين الروس في الدول الثالثة.
ونهاية العام الماضي، وصل المواطن الروسي، فيكتور بوت، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة
في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.