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https://sputnikarabic.ae/20230816/روسيا-تعتبر-إعادة-مواطنيها-المحتجزين-في-السجون-الأمريكية-أولوية-مطلقة-1080151156.html
روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة
روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تسعى لإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة وتعتبر ذلك أولوية... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T22:20+0000
2023-08-16T22:20+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "نحن ندعم العودة السريعة لجميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية. هذه أولوية مطلقة بالنسبة لنا".ووصف أنطونوف تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بعودة مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة بأنها غير المقبولة، داعيا في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى التوقف عن "مطاردة" المواطنين الروس في الدول الثالثة.ونهاية العام الماضي، وصل المواطن الروسي، فيكتور بوت، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة

22:20 GMT 16.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تسعى لإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة وتعتبر ذلك أولوية مطلقة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "نحن ندعم العودة السريعة لجميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية. هذه أولوية مطلقة بالنسبة لنا".
إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
وصول المواطن الروسي فيكتور بوت إلى موسكو بعد صفقة "تبادل سجناء" مع أمريكا
8 ديسمبر 2022, 22:01 GMT
ووصف أنطونوف تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بعودة مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة بأنها غير المقبولة، داعيا في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى التوقف عن "مطاردة" المواطنين الروس في الدول الثالثة.
ونهاية العام الماضي، وصل المواطن الروسي، فيكتور بوت، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.
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