https://sputnikarabic.ae/20230816/روسيا-تعتبر-إعادة-مواطنيها-المحتجزين-في-السجون-الأمريكية-أولوية-مطلقة-1080151156.html

روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة

روسيا تعتبر إعادة مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية أولوية مطلقة

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن روسيا تسعى لإعادة جميع مواطنيها المحتجزين في السجون الأمريكية على وجه السرعة وتعتبر ذلك أولوية... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T22:20+0000

2023-08-16T22:20+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "نحن ندعم العودة السريعة لجميع المواطنين الروس المحتجزين في السجون الأمريكية. هذه أولوية مطلقة بالنسبة لنا".ووصف أنطونوف تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية بأن روسيا غير مهتمة بعودة مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة بأنها غير المقبولة، داعيا في الوقت ذاته الولايات المتحدة إلى التوقف عن "مطاردة" المواطنين الروس في الدول الثالثة.ونهاية العام الماضي، وصل المواطن الروسي، فيكتور بوت، إلى موسكو، بعد الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر.

https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html

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