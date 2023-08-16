https://sputnikarabic.ae/20230816/مسؤول-في-الدعم-السريع-بشأن-مبادرة-الحكومة-السودانية-لا-نلتزم--إلا-بمنبر-جدة-1080124928.html

مسؤول في الدعم السريع بشأن مبادرة الحكومة السودانية: لا نلتزم إلا بمنبر جدة

مسؤول في الدعم السريع بشأن مبادرة الحكومة السودانية: لا نلتزم إلا بمنبر جدة

رد مسؤول في قوات الدعم السريع، على مبادرة الحكومة السودانية التي أعلنها مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني. 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T08:20+0000

2023-08-16T08:20+0000

2023-08-16T08:20+0000

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وقال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إنه "لا يعترف بسلطة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان"، مؤكدا التزام الدعم السريع بمنبر جدة والمبادرة الأمريكية السعودية.وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قال إنه أجرى مناقشات حول خارطة الطريق في السودان مع قوى سياسية ومجموعات مدنية سودانية لوقف الحرب خلال الفترة المقبلة.وقال عقار خلال كلمة بثها التلفزيون السوداني، اليوم الثلاثاء: "خلال لقاءاتي مع القوى السياسية والمجموعات المدنية السودانية والمواطنين في الخارج استعرضت وناقشت تفاصيل خارطة الطريق التي ستعمل حكومة السودان خلال الفترة المقبلة على تنفيذها لإيقاف الحرب".وأضاف: "تبدأ خارطة الطريق بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة"، مؤكدا أنه "سيعقب ذلك بداية العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب".وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي