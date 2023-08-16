https://sputnikarabic.ae/20230816/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-تقر-بفشل-العقوبات-روسيا-تزداد-ثراء-وأمريكا-تزداد-فقرا--1080151400.html

نائبة بالكونغرس الأمريكي تقر بفشل العقوبات: روسيا تزداد ثراء وأمريكا تزداد فقرا

نائبة بالكونغرس الأمريكي تقر بفشل العقوبات: روسيا تزداد ثراء وأمريكا تزداد فقرا

أقرت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بفشل العقوبات ضد لروسيا بعد نشر تقرير من بنك "يو بي إس" السويسري حول نمو ثروة روسيا، ودعت في الوقت نفسه... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T23:18+0000

2023-08-16T23:18+0000

2023-08-16T23:26+0000

الكونغرس الأمريكي

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102369/74/1023697475_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_d8eaa5132e712fee1e652ebd045ce676.jpg

وكتبت النائبة الأمريكية، يوم الأربعاء، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد فشلت عقوبات الولايات المتحدة، لا مزيد من الأموال لأوكرانيا".وأشارت غرين أيضًا أن الولايات المتحدة قدمت 113 مليار دولار لأوكرانيا وما زالت ترسل مليار دولار كل شهر، مضيفة: "روسيا تزداد ثراءً، بينما أمريكا تزداد فقرًا بفقد مليارات الدولارات".في وقت سابق، نشر بنك "يو بي إس" السويسري تقريرًا بعنوان "الثروة العالمية"، والذي أفاد بأن معظم البلدان شهدت خسائر كبيرة في الثروة في عام 2022، بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة، في حين لاحظ زيادة في هذا المؤشر في عدد قليل من البلدان، بما في ذلك روسيا مع زيادة قدرها 600 مليار دولار في السوق المالي.ووفقًا للتقرير، فقدت الولايات المتحدة 5.9 تريليون دولار في عام 2022.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصال في صندوق النقد الدولي، أن الصراع في أوكرانيا لا يؤثر بقوة على اقتصاد روسيا، وفقًا لتقديرات الصندوق، بما أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى تأثير أقوى.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 0.7٪ بنهاية العام. وفي منتصف أبريل/ نيسان، نشر البنك الدولي توقعاته المعدلة لديناميات اقتصاد روسيا - حيث تغير التوقع من انخفاض بنسبة 3.3٪ إلى انخفاض بنسبة 0.2٪.وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية والمصرف المركزي الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في نطاق 0.5-2٪ بنهاية العام.

https://sputnikarabic.ae/20220523/صندوق-النقد-الدولي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-تعرض-الاقتصاد-الألماني-للخطر-1062624663.html

https://sputnikarabic.ae/20230411/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-لنمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-إلى-07--في2023-1075783601.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكونغرس الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا