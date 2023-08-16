https://sputnikarabic.ae/20230816/نائب-وزير-الخارجية-الأوكراني-كييف-تسعى-للحصول-على-دعوة--إلى-قمة-مجموعة-الـ20-1080149986.html
نائب وزير الخارجية الأوكراني: كييف تسعى للحصول على دعوة إلى قمة مجموعة الـ20
نائب وزير الخارجية الأوكراني: كييف تسعى للحصول على دعوة إلى قمة مجموعة الـ20
صرّح نائب وزير الخارجية الأوكراني، نيكولاي توتشيتسكي، أن كييف تعمل على الحصول على دعوة لحضور قمة مجموعة الـ20 في الهند. 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T20:19+0000
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وقال: "نحن وشركاؤنا نعمل لنكون من بين المدعوين - سواء مع الهند أو مع الشركاء الآخرين الذين هم من بين المشاركين في هذه القمة. نعمل مع شركائنا للحصول على دعوة لحضور القمة".وأشار توتشيتسكي إلى أن السلطات الأوكرانية ترغب في المشاركة في الحدث نظرًا لحقيقة أنه سيتم مناقشة المشكلات الاقتصادية هناك.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، بأن فلاديمير زيلينسكي غير مدعو إلى قمة مجموعة الـ20 في الهند، لأن القمة تناقش مشكلات النمو الاقتصادي العالمي، وليس الأمن العالمي.تولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230816/الهند-تكشف-سبب-عدم-دعوة-زيلينسكي-لقمة-مجموعة-الـ20--1080142597.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الهند اليوم, مجموعة العشرين
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار الهند اليوم, مجموعة العشرين
نائب وزير الخارجية الأوكراني: كييف تسعى للحصول على دعوة إلى قمة مجموعة الـ20
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صرّح نائب وزير الخارجية الأوكراني، نيكولاي توتشيتسكي، أن كييف تعمل على الحصول على دعوة لحضور قمة مجموعة الـ20 في الهند.
وقال: "نحن وشركاؤنا نعمل لنكون من بين المدعوين - سواء مع الهند أو مع الشركاء الآخرين الذين هم من بين المشاركين في هذه القمة. نعمل مع شركائنا للحصول على دعوة لحضور القمة".
وأشار توتشيتسكي إلى أن السلطات الأوكرانية ترغب في المشاركة في الحدث نظرًا لحقيقة أنه سيتم مناقشة المشكلات الاقتصادية هناك.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيان جايشانكار، بأن فلاديمير زيلينسكي غير مدعو إلى قمة مجموعة الـ20 في الهند، لأن القمة تناقش مشكلات النمو الاقتصادي العالمي، وليس الأمن العالمي.
تولت الهند رئاسة مجموعة الـ20 من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة الـ20 على مستوى رؤساء الدول/ الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.
مجموعة الـ20 هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.