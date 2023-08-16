https://sputnikarabic.ae/20230816/واشنطن-تحاول-التواصل-مع-كوريا-الشمالية-بشأن-جندي-أمريكي-1080150201.html

واشنطن تحاول التواصل مع كوريا الشمالية بشأن جندي أمريكي

واشنطن تحاول التواصل مع كوريا الشمالية بشأن جندي أمريكي

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى وستواصل السعي لاستعادة جندي أمريكي عبَر الحدود إلى كوريا الشمالية الشهر الماضي، رافضا مزاعم... 16.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-16T20:22+0000

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في أول تصريحات لكوريا الشمالية حول عبور الجندي ترافيس كينغ الشهر الماضي من الجارة الجنوبية، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم أمس الثلاثاء إن الجندي، وهو أسود، قال إنه فر من "التمييز العنصري" وينتابه "شعور بالضيق" تجاه الجيش الأمريكي.ونقلت الوكالة عن تحقيق أجرته السلطات الكورية الشمالية المختصة أن كينغ أخبرهم أنه قرر دخول البلاد لأنه "كان يشعر بمشاعر سيئة ضد سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي".وقال التقرير إن كينغ أعرب أيضًا عن استعداده للجوء في كوريا الشمالية أو دولة ثالثة، قائلاً إنه "يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأمريكي غير المتكافئ".وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، اليوم الأربعاء، عندما سئلت عن التصريحات المنسوبة لكينغ: "سنحذر الجميع للنظر في المصدر هنا (في إشارة لوكالة الأنباء الكورية الشمالية). هذا مهم للغاية"، وفق وكالة "فرانس برس".وأضافت: "لا يغير ذلك أي شيء. نريد أن نتأكد من أنه سيعود إلى الوطن بأمان". وفي وزارة الخارجية، قال المتحدث فيدانت باتيل إن الولايات المتحدة "تركز على عودته الآمنة".وقال باتيل: "أولويتنا هي إعادة كينغ إلى الوطن من خلال جميع القنوات المتاحة لتحقيق هذه النتيجة. ولا تزال سلامته تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا".وأوضح أنه لم يكن هناك أي اتصال مع كوريا الشمالية منذ بيان يوم الثلاثاء وأن الولايات المتحدة تبذل جهودا عبر السويد التي تمثل الولايات المتحدة في بيونغ يانغ.وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت في وقت سابق أن كينغ عبر الحدود في المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ) الفاصلة بين الشمال والجنوب "عن عمد ودون ترخيص".واحتجزت سلطات كوريا الجنوبية كينغ بسبب الاعتداء على مواطنين محليين وكان من المقرر إعادته إلى الولايات المتحدة - حيث كان من الممكن أن يواجه الانضباط العسكري - قبل أن ينسحب للانضمام إلى رحلة سياحية إلى المنطقة المنزوعة السلاح، ليقرر بعدها اجتياز الحدود إلى كوريا الشمالية.وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن الجندي كان في حالة من الاكتئاب بسبب وفاة شقيقه وعقوبات تعرض لها بسبب مشاركته في عدة حوادث أثناء خدمته في كوريا الجنوبية.

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https://sputnikarabic.ae/20230815/جندي-أمريكي-يبدي-استعداده-اللجوء-إلى-كوريا-الشمالية-بسبب-التمييز-العنصري-داخل-الجيش-1080121824.html

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