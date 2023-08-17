https://sputnikarabic.ae/20230817/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-حرائق-الغابات-في-ولاية-هاواي-الأمريكية-إلى-110-قتلى-1080151601.html
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية إلى 110 قتلى
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية إلى 110 قتلى
أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش غرين، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 110 قتلى 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T00:45+0000
2023-08-17T00:45+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال غرين خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الإعلان عن وفاة 110 أشخاص" جراء الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها الولاية.وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، يعتزمان السفر إلى هاواي في 21 آب/ أغسطس الجاري للقاء العاملين في فرق الإنقاذ والناجين من حرائق الغابات.وبدأت حرائق الغابات في الولاية بسبب الطقس الحار والجفاف، حيث فاقمت الرياح القوية التي تسبب بها إعصار دورا الوضع وتسببت في انتشار الحرائق بشكل كبير في الولاية.كما أدت الحرائق إلى تدمير عدة مناطق سياحية في الولاية بما في ذلك مدينة لاهيانا السياحية الشهيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/الولايات-المتحدة-ارتفاع-قتلى-حرائق-هاواي-إلى-99-شخصا-1080088133.html
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هاواي, ولاية هاواي الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
هاواي, ولاية هاواي الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية إلى 110 قتلى
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أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش غرين، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الولاية إلى 110 قتلى
واشنطن - سبوتنيك
. وقال غرين خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الإعلان عن وفاة 110 أشخاص" جراء الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها الولاية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، يعتزمان السفر إلى هاواي في 21 آب/ أغسطس الجاري للقاء العاملين في فرق الإنقاذ والناجين من حرائق الغابات.
وبدأت حرائق الغابات في الولاية بسبب الطقس
الحار والجفاف، حيث فاقمت الرياح القوية التي تسبب بها إعصار دورا الوضع وتسببت في انتشار الحرائق بشكل كبير في الولاية.
كما أدت الحرائق إلى تدمير عدة مناطق سياحية في الولاية بما في ذلك مدينة لاهيانا السياحية الشهيرة.