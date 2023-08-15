https://sputnikarabic.ae/20230815/الولايات-المتحدة-ارتفاع-قتلى-حرائق-هاواي-إلى-99-شخصا-1080088133.html

الولايات المتحدة.. ارتفاع قتلى حرائق هاواي إلى 99 شخصا

الولايات المتحدة.. ارتفاع قتلى حرائق هاواي إلى 99 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى الحرائق المستمرة في ولاية هاواي الأمريكية بالمحيط الهادي، اليوم الثلاثاء، إلى 99 شخصا. 15.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-15T07:26+0000

2023-08-15T07:26+0000

2023-08-15T07:26+0000

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار المناخ في العالم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0d/1080020529_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_f4de305c90a840aab3de3582c7a5f942.jpg

وأسفر طقس صيفي عنيف في معظم أنحاء الولايات المتحدة عن أكثر حرائق الغابات فتكا في البلاد منذ أكثر من قرن، على بعد 2500 ميل من الساحل الغربي في هاواي.ما بدأ كحرائق متفرقة في أكبر جزر الولاية، هاواي وماوي، تحول إلى قاتل شرس بحلول منتصف الأسبوع الماضي.وحولت الوفيات الـ 99، الحريق إلى أحد أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ هاواي، وإلى حرائق الغابات الأكثر دموية في البلاد منذ حريق في شمال شرق ولاية مينيسوتا أدى إلى مقتل مئات الأشخاص في عام 1918.وأسفرت الحرائق أيضا في جزر هاواي عن فقدان ما يقدر بنحو 1000 شخص، واحتراق أو تدمير 2200 مبنى، وأكثر من 1600 ساكن في الملاجئ.فاجأ الانتشار السريع لألسنة اللهب مسؤولي الولاية والسكان على حين غرة، وقدرت وكالة إدارة الطوارئ في ماوي أن إعادة البناء في المقاطعة ستكلف 5.52 مليار دولار.وقال حاكم هاواي الديمقراطي جوش جرين إن الطواقم التي تستكشف موقع أسوأ دمار يمكن أن تجد رفات من 10 إلى 20 ضحية يوميًا حتى تنتهي، مضيفا في تصريحات صحفية أنه "المحتمل أن يستغرق الأمر 10 أيام ومن المستحيل تخمين العدد النهائي للقتلى".أودت الحرائق بالفعل بحياة أكثر من ضحايا تسونامي عام 1960 الذي قتل 61 شخصًا في جزيرة هاواي، والمعروفة أيضا باسم الجزيرة الكبيرة، وقد يرتفع عدد القتلى مع وصول فرق إنقاذ إلى أجزاء من الولاية التي أغلقتها الحرائق وحالت دون الوصول إليها.وحتى الآن، لم يتم تحديد سبب بعينه لحرائق هاواي، لكن الخبراء قالوا إن أحد الاحتمالات هو أن خطوط الكهرباء النشطة التي سقطت بفعل الرياح العاتية أشعلت النار في الهشيم، ما أدى في نهاية المطاف إلى التهام مدينة لاهاينا الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 13000 نسمة في غرب ماوي وتسويتها بالأرض.

https://sputnikarabic.ae/20230814/لا-تعليق-هجوم-عنيف-ضد-بايدن-بسبب-رده-على-سؤال-عن-وفيات-حرائق-هاواي-1080066616.html

https://sputnikarabic.ae/20230813/إعادة-بناء-جزر-هاواي-بعد-حرائق-الغابات-المدمرة-قد-يكلف-أمريكا-قرابة-6-مليارات-دولار-1080020686.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن