https://sputnikarabic.ae/20230817/الخارجية-الأمريكية-تعلن-رغبة-واشنطن-بحل-دبلوماسي-في-النيجر-1080183367.html

الخارجية الأمريكية تعلن رغبة واشنطن "بحل دبلوماسي" في النيجر

الخارجية الأمريكية تعلن رغبة واشنطن "بحل دبلوماسي" في النيجر

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تركز على التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الحالية في النيجر وهي... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T18:15+0000

2023-08-17T18:15+0000

2023-08-17T18:15+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

النيجر

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وعلق باتيل على إمكانية التدخل العسكري لدول الإيكواس في النيجر خلال إحاطة إعلامية: "نحن نركز على التوصل إلى حل دبلوماسي ونحن على اتصال وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن هذه القضية".وصرح عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن لدى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، بأن مجموعة "إيكواس" جاهزة للتدخل عسكريًا في النيجر، حال فشل الجهود الدبلوماسية.وقال عبد الفتاح موسى: "قوات الإيكواس مستعدة لنشر قواتها في النيجر، إذا فشلت جميع الحلول الدبلوماسية ... ستتم استعادة النظام الدستوري في البلاد بأي ثمن".وأشار إلى أنه لا تزال هناك فرصة لحل الوضع في النيجر عبر الدبلوماسية، موضحًا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مشددًا على ضرورة استعادة النظام الدستوري في النيجر عبر كل الوسائل المتاحة.

https://sputnikarabic.ae/20230817/إعلام-داعش-ينقل-قواته-من-النيجر-إلى-الحدود-مع-نيجيريا-خشية-التدخل-العسكري-المحتمل-1080152582.html

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