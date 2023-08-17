https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1080186177.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T22:08+0000
2023-08-17T22:08+0000
2023-08-17T22:21+0000
القوات الأوكرانية
روسيا
طائرة مسيرة انتحارية
طائرة مسيرة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "في الساعة 22.22 بتوقيت موسكو (07:22 بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف داخل روسيا الاتحادية. رصدت منظومات الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية وقامت بتدميرها في أجواء مقاطعة بيلغورود".وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لاستهداف-السفن-الروسية-1080185925.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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القوات الأوكرانية, روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية, روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, طائرة مسيرة
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
22:08 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 22:21 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "في الساعة 22.22 بتوقيت موسكو (07:22 بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف داخل روسيا الاتحادية. رصدت منظومات الدفاع الجوي
المسيرة الأوكرانية وقامت بتدميرها في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.