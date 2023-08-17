عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1080186177.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T22:08+0000
2023-08-17T22:21+0000
القوات الأوكرانية
روسيا
طائرة مسيرة انتحارية
طائرة مسيرة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_f47cc885af0ee402c122192c244ae6c0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "في الساعة 22.22 بتوقيت موسكو (07:22 بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف داخل روسيا الاتحادية. رصدت منظومات الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية وقامت بتدميرها في أجواء مقاطعة بيلغورود".وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20230817/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يحبط-محاولة-أوكرانية-لاستهداف-السفن-الروسية-1080185925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eba4c48328b6998077eb9c67b58283d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الأوكرانية, روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, طائرة مسيرة
القوات الأوكرانية, روسيا, طائرة مسيرة انتحارية, طائرة مسيرة

الدفاع الجوي الروسي يدمر مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

22:08 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 22:21 GMT 17.08.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت مسيرة أوكرانية هجومية في أجواء مقاطعة بيلغورود في روسيا الاتحادية وقامت بتدميرها.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان للصحفيين: "في الساعة 22.22 بتوقيت موسكو (07:22 بتوقيت غرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف داخل روسيا الاتحادية. رصدت منظومات الدفاع الجوي المسيرة الأوكرانية وقامت بتدميرها في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وأشارت الوزارة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: أسطول البحر الأسود يحبط محاولة أوكرانية لاستهداف السفن الروسية
21:34 GMT
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، مساء الخميس، أن سفن أسطول البحر الأسود، سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف" كشفت ودمرت زورق بحري مُسير للقوات الأوكرانية حاول مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала