https://sputnikarabic.ae/20230817/الرئيس-البيلاروسي-يكشف-عن-خسائر-أوكرانيا-الفادحة-في-الهجوم-المضاد-1080182996.html
الرئيس البيلاروسي يكشف عن خسائر أوكرانيا الفادحة في "الهجوم المضاد"
الرئيس البيلاروسي يكشف عن خسائر أوكرانيا الفادحة في "الهجوم المضاد"
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة صحفية اليوم الخميس، أن "كييف فقدت 45 ألف جندي خلال الهجوم المضاد". 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T17:42+0000
2023-08-17T17:42+0000
2023-08-17T17:42+0000
رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
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وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو: "لقد مات الآلاف، لديك 45 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد وآخرون مشلولون، خسارة أوكرانيا على الجبهة هي من واحد إلى ثمانية (8 جنود أوكران مقابل كل جندي روسي)".وأردف لوكاشينكو: "ليس لدينا خلافات مع بوتين حول أوكرانيا وقضايا عالمية أخرى، لكن هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن نناقشها معًا". وختم لوكاشينكو: "لن تتدخل مينسك في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروسيا، لكنها ستساعد روسيا دائمًا".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4 أغسطس/ آب، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو/ حزيران.وصرحت الدفاع الروسية: "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".
https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-التشيكي-السابق-يكشف-خطأ-نظام-كييف-الفادح-في-الهجوم-المضاد-1080093886.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
رصد عسكري, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا
الرئيس البيلاروسي يكشف عن خسائر أوكرانيا الفادحة في "الهجوم المضاد"
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة صحفية اليوم الخميس، أن "كييف فقدت 45 ألف جندي خلال الهجوم المضاد".
وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو: "لقد مات الآلاف، لديك 45 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الهجوم المضاد وآخرون مشلولون، خسارة أوكرانيا على الجبهة هي من واحد إلى ثمانية (8 جنود أوكران مقابل كل جندي روسي)".
كان من الممكن تجنب الصراع العسكري في أوكرانيا في أي لحظة، وهو أمر ممكن الآن.
وأردف لوكاشينكو: "ليس لدينا خلافات مع بوتين حول أوكرانيا وقضايا عالمية أخرى، لكن هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن نناقشها معًا".
كانت روسيا ستفي باتفاقات مينسك بنسبة 100%، بينما لم تفعل أوكرانيا ذلك.
وختم لوكاشينكو: "لن تتدخل مينسك في الأعمال العسكرية في أوكرانيا إذا لم يعبر الأوكرانيون حدود بيلاروسيا، لكنها ستساعد روسيا دائمًا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 4 أغسطس/ آب، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم" في يونيو/ حزيران.
هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة في المناطق الخلفية.
وصرحت الدفاع الروسية
: "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".