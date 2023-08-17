https://sputnikarabic.ae/20230817/اليمن-ضبط-قارب-يحمل-أسلحة-مهربة-في-مضيق-باب-المندب-1080183494.html
اليمن... ضبط قارب يحمل أسلحة مهربة في مضيق باب المندب
اليمن... ضبط قارب يحمل أسلحة مهربة في مضيق باب المندب
أعلنت القوات المشتركة اليمنية المنتشرة في سواحل محافظتي تعز والحديدة، اليوم الخميس، أنها ضبطت قاربا يحمل أسلحة مهرَبة، لافتة إلى اعتقال مالكه وإحالته للتحقيق. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T18:20+0000
2023-08-17T18:20+0000
2023-08-17T18:20+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
العالم العربي
الأخبار
أنصار الله
الجيش اليمني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138034_0:74:2828:1665_1920x0_80_0_0_d89822edbc919b57d63f45fc98c4db90.jpg
ونقلت وكالة "2 ديسمبر" عن مصدر مسؤول في ألوية "العمالقة"، قوله: إن "الدوريات المنتشرة في مسرح عمليات تعز والحديدة اشتبهت بالقارب الذي كان المهربون يخفون الأسلحة على متنه".وأكد المصدر أن الدورية ضبطت القارب محملا بالأسلحة، وألقت القبض على طاقم القارب.ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230809/هل-تستهدف-صنعاء-الأسطول-الأمريكي-في-البحر-الأحمر-وباب-المندب؟-خبير-عسكري-يجيب-1079925347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138034_178:0:2693:1886_1920x0_80_0_0_a6cd8d2a25d574c30892f53e48653855.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني
اليمن... ضبط قارب يحمل أسلحة مهربة في مضيق باب المندب
تابعنا عبر
أعلنت القوات المشتركة اليمنية المنتشرة في سواحل محافظتي تعز والحديدة، اليوم الخميس، أنها ضبطت قاربا يحمل أسلحة مهرَبة، لافتة إلى اعتقال مالكه وإحالته للتحقيق.
ونقلت
وكالة "2 ديسمبر" عن مصدر مسؤول في ألوية "العمالقة"، قوله: إن "الدوريات المنتشرة في مسرح عمليات تعز والحديدة اشتبهت بالقارب الذي كان المهربون يخفون الأسلحة على متنه".
وأكد المصدر أن الدورية ضبطت القارب محملا بالأسلحة، وألقت القبض على طاقم القارب.
ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.