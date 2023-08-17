عربي
https://sputnikarabic.ae/20230817/اليمن-ضبط-قارب-يحمل-أسلحة-مهربة-في-مضيق-باب-المندب-1080183494.html
اليمن... ضبط قارب يحمل أسلحة مهربة في مضيق باب المندب
اليمن... ضبط قارب يحمل أسلحة مهربة في مضيق باب المندب
أعلنت القوات المشتركة اليمنية المنتشرة في سواحل محافظتي تعز والحديدة، اليوم الخميس، أنها ضبطت قاربا يحمل أسلحة مهرَبة، لافتة إلى اعتقال مالكه وإحالته للتحقيق. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T18:20+0000
2023-08-17T18:20+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
العالم العربي
الأخبار
أنصار الله
الجيش اليمني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138034_0:74:2828:1665_1920x0_80_0_0_d89822edbc919b57d63f45fc98c4db90.jpg
ونقلت وكالة "2 ديسمبر" عن مصدر مسؤول في ألوية "العمالقة"، قوله: إن "الدوريات المنتشرة في مسرح عمليات تعز والحديدة اشتبهت بالقارب الذي كان المهربون يخفون الأسلحة على متنه".وأكد المصدر أن الدورية ضبطت القارب محملا بالأسلحة، وألقت القبض على طاقم القارب.ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230809/هل-تستهدف-صنعاء-الأسطول-الأمريكي-في-البحر-الأحمر-وباب-المندب؟-خبير-عسكري-يجيب-1079925347.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138034_178:0:2693:1886_1920x0_80_0_0_a6cd8d2a25d574c30892f53e48653855.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, الجيش اليمني

اليمن... ضبط قارب يحمل أسلحة مهربة في مضيق باب المندب

18:20 GMT 17.08.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت القوات المشتركة اليمنية المنتشرة في سواحل محافظتي تعز والحديدة، اليوم الخميس، أنها ضبطت قاربا يحمل أسلحة مهرَبة، لافتة إلى اعتقال مالكه وإحالته للتحقيق.
ونقلت وكالة "2 ديسمبر" عن مصدر مسؤول في ألوية "العمالقة"، قوله: إن "الدوريات المنتشرة في مسرح عمليات تعز والحديدة اشتبهت بالقارب الذي كان المهربون يخفون الأسلحة على متنه".
وأكد المصدر أن الدورية ضبطت القارب محملا بالأسلحة، وألقت القبض على طاقم القارب.
ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
هل تستهدف صنعاء الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر و"باب المندب"؟.. خبير عسكري يجيب
9 أغسطس, 20:55 GMT
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала