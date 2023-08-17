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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230817/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-سر-عدم-إرسال-واشنطن-أسلحتها-الحديثة-إلى-أوكرانيا-1080159831.html
خبير عسكري أمريكي يكشف سر عدم إرسال واشنطن أسلحتها الحديثة إلى أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي يكشف سر عدم إرسال واشنطن أسلحتها الحديثة إلى أوكرانيا
كشف ماثيو هو الخبير الأمريكي السر من عدم قيام الإدارة الأمريكية بإرسال أحدث أسلحتها المتطورة إلى نظام كييف، مثل عدم قيام واشنطن بإرسال دبابات "أبرامز" حديثة. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T08:03+0000
2023-08-17T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماثيو هو في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging freedom": "لا ترسل الولايات المتحدة أحدث المعدات العسكرية إلى أوكرانيا بسبب خطر وقوعها في أيدي ليس فقط روسيا، ولكن الصين، التي يمكنها استخدام المعلومات السرية".وأضاف: "هذه هي نماذج M1A1 القديمة التي ظهرت قبل حرب الخليج (بدأ إنتاجها في عام 1984) السبب الرئيسي لعدم منح الأوكرانيين دباباتنا الجديدة ، في رأيي، هو أننا لا نريد أن يتم الإستيلاء عليها. درع أبرامز هو سر يخضع لحراسة مشددة لذلك من المستحيل جعل الروس فهم كيفية ترتيبها واستخدامها".وأضاف هو: "ليس الروس فقط هم من يمكنهم معرفة كيفية تحييد هذه الصواريخ. نعتقد أيضًا أنهم يستطيعون تمرير المعلومات التي يتلقونها إلى الصينيين".في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن المعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عُرضت في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2023".وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم افتتاح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي قدمتها الدول الغربية، وتم عرضها في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023".وأشار البيان إلى أن المعرض جمع بالفعل أكثر من 870 عينة من الأسلحة والمعدات، معظمها طورها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومن بينها دبابة "تي-72 إيه إم تي" الحديثة، وناقلات الجند المدرعة "بي تي آر-3 إي" و "بي تي آر-4 إي"، والمركبات المدرعة "فارتا"، و"وكازاك"، والمركبة المدرعة "تريتون".
https://sputnikarabic.ae/20230815/غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080109659.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير عسكري أمريكي يكشف سر عدم إرسال واشنطن أسلحتها الحديثة إلى أوكرانيا

08:03 GMT 17.08.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية دولية في لاتفيا
مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Sputnik . Стрингер
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كشف ماثيو هو الخبير الأمريكي السر من عدم قيام الإدارة الأمريكية بإرسال أحدث أسلحتها المتطورة إلى نظام كييف، مثل عدم قيام واشنطن بإرسال دبابات "أبرامز" حديثة.
وقال ماثيو هو في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging freedom": "لا ترسل الولايات المتحدة أحدث المعدات العسكرية إلى أوكرانيا بسبب خطر وقوعها في أيدي ليس فقط روسيا، ولكن الصين، التي يمكنها استخدام المعلومات السرية".

وتابع هو: "هذا هو السبب في أن الأمريكيين كانوا مترددين جدًا في تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز. الآن ستصل أول ست دبابات أبرامز من أصل 40 دبابة إلى أوكرانيا".

وأضاف: "هذه هي نماذج M1A1 القديمة التي ظهرت قبل حرب الخليج (بدأ إنتاجها في عام 1984) السبب الرئيسي لعدم منح الأوكرانيين دباباتنا الجديدة ، في رأيي، هو أننا لا نريد أن يتم الإستيلاء عليها. درع أبرامز هو سر يخضع لحراسة مشددة لذلك من المستحيل جعل الروس فهم كيفية ترتيبها واستخدامها".

وأشار إلى أن وضعا مشابها كان مع صواريخ "هيمارس"، التي تم التحكم فيها باستخدام نظام الأقمار الصناعية، والتي تمكنت القوات الروسية التشويش والسيطرة عليها. وللأسباب نفسها، تخشى الولايات المتحدة نقل صواريخ "أتاسماس" الباليستية إلى أوكرانيا.

وأضاف هو: "ليس الروس فقط هم من يمكنهم معرفة كيفية تحييد هذه الصواريخ. نعتقد أيضًا أنهم يستطيعون تمرير المعلومات التي يتلقونها إلى الصينيين".

وتابع: "الأمريكيون قلقون حقًا بشأن المواجهة مع الصين، هذا هو سبب عدم قيامنا بذلك، لا نريد أن يعرف الصينيون أي شيء عن أسلحتنا".

Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
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غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
15 أغسطس, 15:11 GMT
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن المعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عُرضت في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2023".
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم افتتاح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي قدمتها الدول الغربية، وتم عرضها في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023".
وأشار البيان إلى أن المعرض جمع بالفعل أكثر من 870 عينة من الأسلحة والمعدات، معظمها طورها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومن بينها دبابة "تي-72 إيه إم تي" الحديثة، وناقلات الجند المدرعة "بي تي آر-3 إي" و "بي تي آر-4 إي"، والمركبات المدرعة "فارتا"، و"وكازاك"، والمركبة المدرعة "تريتون".
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