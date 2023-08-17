https://sputnikarabic.ae/20230817/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-سر-عدم-إرسال-واشنطن-أسلحتها-الحديثة-إلى-أوكرانيا-1080159831.html

خبير عسكري أمريكي يكشف سر عدم إرسال واشنطن أسلحتها الحديثة إلى أوكرانيا

خبير عسكري أمريكي يكشف سر عدم إرسال واشنطن أسلحتها الحديثة إلى أوكرانيا

كشف ماثيو هو الخبير الأمريكي السر من عدم قيام الإدارة الأمريكية بإرسال أحدث أسلحتها المتطورة إلى نظام كييف، مثل عدم قيام واشنطن بإرسال دبابات "أبرامز" حديثة. 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T08:03+0000

2023-08-17T08:03+0000

2023-08-17T08:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ماثيو هو في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging freedom": "لا ترسل الولايات المتحدة أحدث المعدات العسكرية إلى أوكرانيا بسبب خطر وقوعها في أيدي ليس فقط روسيا، ولكن الصين، التي يمكنها استخدام المعلومات السرية".وأضاف: "هذه هي نماذج M1A1 القديمة التي ظهرت قبل حرب الخليج (بدأ إنتاجها في عام 1984) السبب الرئيسي لعدم منح الأوكرانيين دباباتنا الجديدة ، في رأيي، هو أننا لا نريد أن يتم الإستيلاء عليها. درع أبرامز هو سر يخضع لحراسة مشددة لذلك من المستحيل جعل الروس فهم كيفية ترتيبها واستخدامها".وأضاف هو: "ليس الروس فقط هم من يمكنهم معرفة كيفية تحييد هذه الصواريخ. نعتقد أيضًا أنهم يستطيعون تمرير المعلومات التي يتلقونها إلى الصينيين".في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن المعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عُرضت في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو، في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2023".وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم افتتاح معرض للأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي قدمتها الدول الغربية، وتم عرضها في حديقة "باتريوت" بالقرب من موسكو في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023".وأشار البيان إلى أن المعرض جمع بالفعل أكثر من 870 عينة من الأسلحة والمعدات، معظمها طورها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومن بينها دبابة "تي-72 إيه إم تي" الحديثة، وناقلات الجند المدرعة "بي تي آر-3 إي" و "بي تي آر-4 إي"، والمركبات المدرعة "فارتا"، و"وكازاك"، والمركبة المدرعة "تريتون".

https://sputnikarabic.ae/20230815/غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080109659.html

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