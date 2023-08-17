https://sputnikarabic.ae/20230817/روسيا-تكشف-عن-زورق-هجومي-مسير-مزود-بترسانة-أسلحة-1080161201.html
روسيا تكشف عن زورق هجومي مسير مزود بترسانة أسلحة
روسيا تكشف عن زورق هجومي مسير مزود بترسانة أسلحة
طور متخصصون روس زورقا هجوميا متطورا بمواصفات عالمية، يعتمد على القيادة الذاتية (بلا سائق)، ومزود بمحرك كهربائي ومحرك هجين قادر على حمل صواريخ ومدافع رشاشة. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T09:22+0000
2023-08-17T09:22+0000
2023-08-17T09:22+0000
رصد عسكري
روسيا
آرميا 2023
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وكشف عن الزورق الروسي خلال فعاليات منتدى "آرميا – 2023"، وقال ميخائيل دانلينكو، مدير مصنع كينغيسيب لبناء الآليات، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الزورق المسير يستطيع تنفيذ مهام متعددة، ويزود بمحرك كهربائي أيضا، حيث يضمن المحرك الرئيسي والبطاريات سرعة منخفضة في الأوضاع الاقتصادية".وبين دانيلينكو أن الطاقة الاحتياطية للقارب سوف تصل إلى 600 كيلومتر بسرعات منخفضة.أما عند السرعات العالية، "سينخفض مداه، لكن الزورق سيكون قادر على التسارع إلى 80 كيلومترا في الساعة".ونوه دانيلينكو إلى أنه يمكن استخدام هذا القارب كحامل لمعدات السونار وكحامل لمسبار التردد.وعند استخدام الزورق كزورق مسير، يستطيع هذا القارب تحميل خوارزمية في داخله للعودة إلى القاعدة، وهو مزود بنظام متكامل لتحديد المواقع على الأرض.وأشار دانيلينكو إلى أنه في حالة اعتراض الزورق المسير، يستطيع "فيزير" ضرب الأهداف المعادية بصواريخ أو مدفع رشاش ثقيل، أو تعطيله بواسطة نظام حرب إلكترونية مضاد للطائرات أيضا، ى يمكن للوزير أن يضربها بصاروخ ومدفع رشاش ثقيل ونظام حربي إلكتروني.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقارب نفسه أن ينطلق إلى النقطة محددة ويطلق مسيرات خاصة به.
https://sputnikarabic.ae/20230815/غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-منتدى-آرميا-2023-1080109659.html
https://sputnikarabic.ae/20230814/الكشف-عن-أحدث-قناصة-روسية-في-منتدى-آرميا---2023-1080073764.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, آرميا 2023
رصد عسكري, روسيا, آرميا 2023
روسيا تكشف عن زورق هجومي مسير مزود بترسانة أسلحة
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طور متخصصون روس زورقا هجوميا متطورا بمواصفات عالمية، يعتمد على القيادة الذاتية (بلا سائق)، ومزود بمحرك كهربائي ومحرك هجين قادر على حمل صواريخ ومدافع رشاشة.
وكشف عن الزورق الروسي خلال فعاليات منتدى "آرميا – 2023"، وقال ميخائيل دانلينكو، مدير مصنع كينغيسيب لبناء الآليات، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الزورق المسير يستطيع تنفيذ مهام متعددة، ويزود بمحرك كهربائي أيضا، حيث يضمن المحرك الرئيسي والبطاريات سرعة منخفضة في الأوضاع الاقتصادية".
وأضاف دانيلينكو موضحا أن الزورق "سيكون بمحرك هجين. وسيستخدم كسلاح مضاد للطائرات بدون طيار، على سبيل المثال، يمكنك وضع مدفع رشاش من العيار الكبير وصواريخ خفيفة عليه".
وبين دانيلينكو أن الطاقة الاحتياطية للقارب سوف تصل إلى 600 كيلومتر بسرعات منخفضة.
أما عند السرعات العالية، "سينخفض مداه، لكن الزورق سيكون قادر على التسارع إلى 80 كيلومترا في الساعة".
وأشار دانيلينكو أيضا إلى أن القارب "غي أر كي 700" (فيزير) الهيدروغرافي أي المتخصص في عمليات المسح البحري، قد تم الكشف عنه في منتدى "آرميا – 2023" وهو مخصص لمسح المناطق الساحلية والقاع.
ونوه دانيلينكو إلى أنه يمكن استخدام هذا القارب كحامل لمعدات السونار وكحامل لمسبار التردد.
وبين دانيلينكو أنه يمكن توصيل ما يصل إلى ستة قوارب بلوحة تحكم واحدة في نفس الوقت.
وعند استخدام الزورق كزورق مسير، يستطيع هذا القارب تحميل خوارزمية في داخله للعودة إلى القاعدة، وهو مزود بنظام متكامل لتحديد المواقع على الأرض.
"في حالة اعتراضه (الزورق) من قبل العدو، فإنه يحتوي على نظام يقوده إلى نقطة الانطلاق، ويحمل خوارزمية للعودة إلى القاعدة. وفي حالة تحديد المهمة المناسبة، يمكنه أداء وظائف مختلفة، مثل تسليم مواد إلى نقطة الإنزال، ثم يتراجع إلى مسافة آمنة، ويقترب من الشاطئ ويعود إلى القاعدة".
وأشار دانيلينكو إلى أنه في حالة اعتراض الزورق المسير، يستطيع "فيزير" ضرب الأهداف المعادية بصواريخ أو مدفع رشاش ثقيل، أو تعطيله بواسطة نظام حرب إلكترونية مضاد للطائرات أيضا، ى يمكن للوزير أن يضربها بصاروخ ومدفع رشاش ثقيل ونظام حربي إلكتروني.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقارب نفسه أن ينطلق إلى النقطة محددة ويطلق مسيرات خاصة به.