https://sputnikarabic.ae/20230817/صحفيون-من-منظمة-دول-التعاون-الإسلامي-يحضرون-ورشة-عمل-سبوتنيك-برو-1080168284.html
صحفيون من منظمة دول التعاون الإسلامي يحضرون ورشة عمل "سبوتنيك برو"
صحفيون من منظمة دول التعاون الإسلامي يحضرون ورشة عمل "سبوتنيك برو"
شارك يوم الثلاثاء، الموافق 15 أغسطس، صحفيون من وسائل الإعلام الرائدة في دول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، في الورشة العلمية لـ "سبوتنيك برو"... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T11:44+0000
2023-08-17T11:44+0000
2023-08-17T11:44+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سبوتنيك
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وتحدث ميخائيل كونراد، مدير المشاريع الخاصة في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إلى المشاركين حول تفاصيل المحتوى المرئي وأنواعه المطبقة في وسائل الإعلام، والامتثال لحقوق الطبع والنشر ومستقبل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.وانضم إلى ورشة "سبوتنيك برو" عشرون صحفيًا من دول أعضاء المنظمة: المملكة العربية السعودية، والجزائر، ومصر، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وأوغندا، والبحرين، وليبيا، حيث دارت الورشة باللغة الإنجليزية.افتتح رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، الورشة مؤكدًا على أهمية المحتوى المرئي في وسائل الإعلام في جميع البلدان، قائلا:وبدوره، أضاف المحاضر ميخائيل كونراد: تتضمن هذه السلسلة المخصصة للصحفيين الإعلاميين الأعضاء من منظمة دول التعاون الإسلامي أربع محاضرات مخطط لها في عام 2023."سبوتنيك برو" (Sputnik Pro)، هو مشروع وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك" للصحفيين وطلبة الجامعات المتخصصة وموظفي الخدمات الصحفية ومديري الإعلام بهدف تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية مع الزملاء الأجانب، وقادة وحدات المشروع هم رؤساء الأقسام وغيرهم من الصحفيين والخبراء الروس المعروفين.اقرأ أيضا - طلاب من أبوظبي يشاركون في برنامج "سبوتنيك برو"
https://sputnikarabic.ae/20230313/العراق-ينضم-لمشروع-سبوتنيك-برو-1074652968.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سبوتنيك
صحفيون من منظمة دول التعاون الإسلامي يحضرون ورشة عمل "سبوتنيك برو"
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شارك يوم الثلاثاء، الموافق 15 أغسطس، صحفيون من وسائل الإعلام الرائدة في دول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي، في الورشة العلمية لـ "سبوتنيك برو" الثالثة، بعنوان "إدارة المحتوى المرئي"، ضمن السلسلة المصممة خصيصًا لاتحاد التعاون.
وتحدث ميخائيل كونراد، مدير المشاريع الخاصة في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، إلى المشاركين حول تفاصيل المحتوى المرئي وأنواعه المطبقة في وسائل الإعلام، والامتثال لحقوق الطبع والنشر ومستقبل الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
وانضم إلى ورشة "سبوتنيك برو" عشرون صحفيًا من دول أعضاء المنظمة: المملكة العربية السعودية، والجزائر، ومصر، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وأوغندا، والبحرين، وليبيا، حيث دارت الورشة باللغة الإنجليزية.
افتتح رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، الورشة مؤكدًا على أهمية المحتوى المرئي في وسائل الإعلام في جميع البلدان، قائلا:
إنني على يقين من أن المشاركين في جلسة اليوم سيجدون هذه المعلومات مفيدة ومطبقة فعليًا في عملهم اليومي.
وبدوره، أضاف المحاضر ميخائيل كونراد:
دائمًا ما تكون الصورة رائعة ومعبرة. نحن في "سبوتنيك" نحب أن نعتقد أن المحتوى المرئي "في الحمض النووي الخاص بنا"، وهذا الموضوع يؤدي دائما إلى مناقشة مفتوحة مع الكثير من الأسئلة، بغض النظر عن البلد أو المنطقة.
تتضمن هذه السلسلة المخصصة للصحفيين الإعلاميين الأعضاء من منظمة دول التعاون الإسلامي أربع محاضرات مخطط لها في عام 2023.
"سبوتنيك برو" (Sputnik Pro)، هو مشروع وكالة الأنباء الدولية والإذاعة "سبوتنيك" للصحفيين وطلبة الجامعات المتخصصة وموظفي الخدمات الصحفية ومديري الإعلام بهدف تبادل الخبرات وتطوير العلاقات المهنية مع الزملاء الأجانب، وقادة وحدات المشروع هم رؤساء الأقسام وغيرهم من الصحفيين والخبراء الروس المعروفين.