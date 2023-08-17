https://sputnikarabic.ae/20230817/مركبة-لونا-25-الروسية-تلتقط-أول-صورة-للجانب-الآخر-من-سطح-القمر-1080182712.html
مركبة "لونا-25" الروسية تلتقط أول صورة للجانب الآخر من سطح القمر
مركبة "لونا-25" الروسية تلتقط أول صورة للجانب الآخر من سطح القمر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس، أن مركبة "لونا-25" الفضائية تمكنت من التقاط أول صورة للجانب الآخر (المعتم) من سطح القمر. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T17:18+0000
2023-08-17T17:18+0000
2023-08-17T17:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الفضاء
القمر
روسكوسموس
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1b/1046981037_0:971:1600:1871_1920x0_80_0_0_f5803269e55c5895e07bb6a2329ec3a5.jpg
وذكرت "روسكوسموس" في بيان أن "الصور الملتقطة اليوم في الساعة 08:23 بتوقيت موسكو تظهر الحفرة القطبية الجنوبية زيمان على الجانب البعيد (الآخر) من القمر". وأضافت الوكالة أن "إحداثيات مركز الحفرة تتوافق مع خط عرض 75 درجة جنوبا وخط طول 135 درجة غربا".وأوضحت وكالة الفضاء الروسية إلى أن "فوهة زيمان هي موقع فريد على سطح القمر وتحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين، حيث يصل ارتفاع الفتحة المحيطة بها إلى 8 كيلومترات فوق سطح القاع".كما أشارت إلى أن "الصور الملتقطة تكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليا حول هذه الحفرة".وكان مسبار "لونا -25" قد دخل، أمس الأربعاء، إلى مدار القمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر.ومن المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل هبوطها المرتقب شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، يوم الاثنين المقبل.يذكر أن "لونا-25" ستبقى على سطح القمر لمدة عام، وستقوم بمهام، كأخذ عينات وتحليل التربة وإجراء أبحاث علمية طويلة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20230816/لونا--25-تدخل-مدارها-المقرر-حول-الأرض-1080135131.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1b/1046981037_0:821:1600:2021_1920x0_80_0_0_f8f5129a4c0acdcc3a68b56250421578.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء, القمر, روسكوسموس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء, القمر, روسكوسموس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مركبة "لونا-25" الروسية تلتقط أول صورة للجانب الآخر من سطح القمر
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس، أن مركبة "لونا-25" الفضائية تمكنت من التقاط أول صورة للجانب الآخر (المعتم) من سطح القمر.
وذكرت
"روسكوسموس" في بيان أن "الصور الملتقطة اليوم في الساعة 08:23 بتوقيت موسكو تظهر الحفرة القطبية الجنوبية زيمان على الجانب البعيد (الآخر) من القمر".
وأضافت الوكالة أن "إحداثيات مركز الحفرة تتوافق مع خط عرض 75 درجة جنوبا وخط طول 135 درجة غربا".
وأوضحت وكالة الفضاء الروسية
إلى أن "فوهة زيمان هي موقع فريد على سطح القمر وتحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين، حيث يصل ارتفاع الفتحة المحيطة بها إلى 8 كيلومترات فوق سطح القاع".
كما أشارت إلى أن "الصور الملتقطة تكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليا حول هذه الحفرة".
وكان مسبار "لونا -25" قد دخل، أمس الأربعاء، إلى مدار القمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر.
ومن المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل هبوطها المرتقب شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن "لونا-25
" ستبقى على سطح القمر لمدة عام، وستقوم بمهام، كأخذ عينات وتحليل التربة وإجراء أبحاث علمية طويلة المدى.