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https://sputnikarabic.ae/20230817/مركبة-لونا-25-الروسية-تلتقط-أول-صورة-للجانب-الآخر-من-سطح-القمر-1080182712.html
مركبة "لونا-25" الروسية تلتقط أول صورة للجانب الآخر من سطح القمر
مركبة "لونا-25" الروسية تلتقط أول صورة للجانب الآخر من سطح القمر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس، أن مركبة "لونا-25" الفضائية تمكنت من التقاط أول صورة للجانب الآخر (المعتم) من سطح القمر. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T17:18+0000
2023-08-17T17:18+0000
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وذكرت "روسكوسموس" في بيان أن "الصور الملتقطة اليوم في الساعة 08:23 بتوقيت موسكو تظهر الحفرة القطبية الجنوبية زيمان على الجانب البعيد (الآخر) من القمر". وأضافت الوكالة أن "إحداثيات مركز الحفرة تتوافق مع خط عرض 75 درجة جنوبا وخط طول 135 درجة غربا".وأوضحت وكالة الفضاء الروسية إلى أن "فوهة زيمان هي موقع فريد على سطح القمر وتحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين، حيث يصل ارتفاع الفتحة المحيطة بها إلى 8 كيلومترات فوق سطح القاع".كما أشارت إلى أن "الصور الملتقطة تكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليا حول هذه الحفرة".وكان مسبار "لونا -25" قد دخل، أمس الأربعاء، إلى مدار القمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر.ومن المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل هبوطها المرتقب شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، يوم الاثنين المقبل.يذكر أن "لونا-25" ستبقى على سطح القمر لمدة عام، وستقوم بمهام، كأخذ عينات وتحليل التربة وإجراء أبحاث علمية طويلة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20230816/لونا--25-تدخل-مدارها-المقرر-حول-الأرض-1080135131.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الفضاء, القمر, روسكوسموس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مركبة "لونا-25" الروسية تلتقط أول صورة للجانب الآخر من سطح القمر

17:18 GMT 17.08.2023
© Photo / pinterestالقمر
القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© Photo / pinterest
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس، أن مركبة "لونا-25" الفضائية تمكنت من التقاط أول صورة للجانب الآخر (المعتم) من سطح القمر.
وذكرت "روسكوسموس" في بيان أن "الصور الملتقطة اليوم في الساعة 08:23 بتوقيت موسكو تظهر الحفرة القطبية الجنوبية زيمان على الجانب البعيد (الآخر) من القمر".
وأضافت الوكالة أن "إحداثيات مركز الحفرة تتوافق مع خط عرض 75 درجة جنوبا وخط طول 135 درجة غربا".
وأوضحت وكالة الفضاء الروسية إلى أن "فوهة زيمان هي موقع فريد على سطح القمر وتحظى باهتمام كبير من قبل الباحثين، حيث يصل ارتفاع الفتحة المحيطة بها إلى 8 كيلومترات فوق سطح القاع".
كما أشارت إلى أن "الصور الملتقطة تكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليا حول هذه الحفرة".
تسليم محطة لونا -25 الأوتوماتيكية التابعة لجمعية لافوشكين العلمية والإنتاجية إلى قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
"لونا–25" تصل إلى مدارها المقرر حول القمر
أمس, 12:51 GMT
وكان مسبار "لونا -25" قد دخل، أمس الأربعاء، إلى مدار القمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر.
ومن المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل هبوطها المرتقب شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن "لونا-25" ستبقى على سطح القمر لمدة عام، وستقوم بمهام، كأخذ عينات وتحليل التربة وإجراء أبحاث علمية طويلة المدى.
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