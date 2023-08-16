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"لونا–25" تدخل مدارها المقرر حول الأرض
"لونا–25" تدخل مدارها المقرر حول الأرض
أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بأن المركبة الفضائية الروسية "لونا -25" دخلت لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث مدار القمر الصناعي للأرض، وجميع الأنظمة تعمل... 16.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-16T12:51+0000
2023-08-16T13:18+0000
روسيا
الفضاء
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وقالت الوكالة في بيان: "دخلت محطة "لونا -25"، التي تم إنشاؤها في الرابطة العلمية والإنتاجية "إس إيه لافوشكين" (جزء من شركة روسكوسموس الحكومية)، مدار القمر الاصطناعي".وأضاف البيان: "تعمل جميع أنظمة لونا 25 بشكل طبيعي، والاتصال بها مستقر. يتم إجراء جلسات لقياس معايير الملاحة الحالية".تم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"، التي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس/ آب، وفي يوم 16 أغسطس، ستدخل المدار حول القمر.ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230814/محطة-لونا--25-الروسية-ترسل-الصور-الأولى-صور-1080077214.html
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روسيا, الفضاء
روسيا, الفضاء

"لونا–25" تدخل مدارها المقرر حول الأرض

12:51 GMT 16.08.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 16.08.2023)
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / الانتقال إلى بنك الصورتم تسليم محطة لونا -25 الأوتوماتيكية إلى قاعدة فوستوشني الفضائية
تم تسليم محطة لونا -25 الأوتوماتيكية إلى قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
© Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
/
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أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بأن المركبة الفضائية الروسية "لونا -25" دخلت لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث مدار القمر الصناعي للأرض، وجميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي.
وقالت الوكالة في بيان: "دخلت محطة "لونا -25"، التي تم إنشاؤها في الرابطة العلمية والإنتاجية "إس إيه لافوشكين" (جزء من شركة روسكوسموس الحكومية)، مدار القمر الاصطناعي".

وأشار البيان إلى أنه كما هو محدد في الشركة الحكومية، تم توفير ذلك من خلال تشغيلين لنظام الدفع للمحطة الأوتوماتيكية. تم إجراء التنشيط الأول في الساعة 11:57 بتوقيت موسكو بواسطة محرك فرملة تصحيحي واستمر 243 ثانية، والثاني بواسطة محركات هبوط ناعمة واستمر 76 ثانية.

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وأضاف البيان: "تعمل جميع أنظمة لونا 25 بشكل طبيعي، والاتصال بها مستقر. يتم إجراء جلسات لقياس معايير الملاحة الحالية".
تم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"، التي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس/ آب، وفي يوم 16 أغسطس، ستدخل المدار حول القمر.
ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس الجاري.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:23 GMT
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