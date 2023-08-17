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https://sputnikarabic.ae/20230817/مشاركات-منتدى-آرميا-2023-1080155084.html
مشاركات منتدى "آرميا 2023"
مشاركات منتدى "آرميا 2023"
مشاركات المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023"
2023-08-17T10:14+0000
2023-08-17T10:14+0000
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تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" المشاركات في فعاليات انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.شاهد أيضا - انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"قد يعجبك أيضا - غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
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منتدى آرميا 2023، منتدى الجيش 2023
منتدى آرميا 2023، منتدى الجيش 2023

مشاركات منتدى "آرميا 2023"

10:14 GMT 17.08.2023
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انطلقت يوم الإثنين، الموافق 14 أغسطس/ آب الجاري، فعاليات المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"، في كوبينكا قرب العاصمة الروسية موسكو.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" المشاركات في فعاليات انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورفتاة في جناح شركة "كاماز" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض في المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"
فتاة في جناح شركة كاماز بمركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في المنتدى العسكري الفني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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فتاة في جناح شركة "كاماز" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض في المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"
© AFP 2023 / Alexander Nemenovزوار يتفقدون الأسلحة النارية في جناح "كلاشينكوف" الروسي، في مركز "باتريوت"خلال المنتدى العسكري الدولي "آرميا 2023"، في ساحة العرض في كوبينكا بالقرب من موسكو
زوار يتفقدون الأسلحة النارية في جناح كلاشينكوف الروسي، في مركز باتريوتخلال المنتدى العسكري الدولي آرميا 2023، في ساحة العرض في كوبينكا بالقرب من موسكو - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Alexander Nemenov
زوار يتفقدون الأسلحة النارية في جناح "كلاشينكوف" الروسي، في مركز "باتريوت"خلال المنتدى العسكري الدولي "آرميا 2023"، في ساحة العرض في كوبينكا بالقرب من موسكو
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; بمركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© AFP 2023 / Alexander Nemenovزوار المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، يتفقدون البنادق في جناح "كلاشنيكوف" الروسي، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
زوار المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023، يتفقدون البنادق في جناح كلاشنيكوف الروسي، بمركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Alexander Nemenov
زوار المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، يتفقدون البنادق في جناح "كلاشنيكوف" الروسي، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمشاركة المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، تقف بجوار ناقلة جند مدرعة "بي تي إر-82أ"، مزودة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بُعد "باليستا" ومجموعة من الشاشات الواقية والشبكية، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
مشاركة المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023، تقف بجوار ناقلة جند مدرعة بي تي إر-82أ، مزودة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بُعد باليستا ومجموعة من الشاشات الواقية والشبكية، بمركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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مشاركة المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، تقف بجوار ناقلة جند مدرعة "بي تي إر-82أ"، مزودة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بُعد "باليستا" ومجموعة من الشاشات الواقية والشبكية، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي &quot;آرميا 2023&quot; بمركز &quot;باتريوت&quot; للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Maksim Blinov
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مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون من الفرقة الموسيقية العسكرية في المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
المشاركون من الفرقة الموسيقية العسكرية في المنتدى العسكري التقني آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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المشاركون من الفرقة الموسيقية العسكرية في المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمشاركات المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"، بجلسن على خلفية المصفحة المدرعة "بوران" الخاصة، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
مشاركات المنتدى العسكري الفني الدولي آرميا 2023، بجلسن على خلفية المصفحة المدرعة بوران الخاصة، في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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مشاركات المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"، بجلسن على خلفية المصفحة المدرعة "بوران" الخاصة، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورزائرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
زائرة في المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 بمركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexey Maishev
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زائرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورشعار المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
شعار المنتدى العسكري التقني آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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شعار المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.
شاهد أيضا - انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023"
قد يعجبك أيضا - غنائم العملية العسكرية الخاصة في منتدى "آرميا-2023"
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