مشاركات منتدى "آرميا 2023"
انطلقت يوم الإثنين، الموافق 14 أغسطس/ آب الجاري، فعاليات المنتدى العسكري التقني "آرميا - 2023"، في كوبينكا قرب العاصمة الروسية موسكو.
تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" المشاركات في فعاليات انطلاق المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023".
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورفتاة في جناح شركة "كاماز" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض في المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"
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© Sputnik . Kirill Kallinikov/
فتاة في جناح شركة "كاماز" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض في المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"
© AFP 2023 / Alexander Nemenovزوار يتفقدون الأسلحة النارية في جناح "كلاشينكوف" الروسي، في مركز "باتريوت"خلال المنتدى العسكري الدولي "آرميا 2023"، في ساحة العرض في كوبينكا بالقرب من موسكو
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© AFP 2023 / Alexander Nemenov
زوار يتفقدون الأسلحة النارية في جناح "كلاشينكوف" الروسي، في مركز "باتريوت"خلال المنتدى العسكري الدولي "آرميا 2023"، في ساحة العرض في كوبينكا بالقرب من موسكو
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
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مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© AFP 2023 / Alexander Nemenovزوار المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، يتفقدون البنادق في جناح "كلاشنيكوف" الروسي، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
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© AFP 2023 / Alexander Nemenov
زوار المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، يتفقدون البنادق في جناح "كلاشنيكوف" الروسي، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمشاركة المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، تقف بجوار ناقلة جند مدرعة "بي تي إر-82أ"، مزودة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بُعد "باليستا" ومجموعة من الشاشات الواقية والشبكية، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
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مشاركة المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023"، تقف بجوار ناقلة جند مدرعة "بي تي إر-82أ"، مزودة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بُعد "باليستا" ومجموعة من الشاشات الواقية والشبكية، بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
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مشاركات في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون من الفرقة الموسيقية العسكرية في المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
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المشاركون من الفرقة الموسيقية العسكرية في المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمشاركات المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"، بجلسن على خلفية المصفحة المدرعة "بوران" الخاصة، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
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مشاركات المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023"، بجلسن على خلفية المصفحة المدرعة "بوران" الخاصة، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورزائرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
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© Sputnik . Alexey Maishev/
زائرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" بمركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورشعار المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
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شعار المنتدى العسكري التقني "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض
وتعقد فعاليات منتدى "آرميا 2023" (الجيش 2023) من 14 حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبينكا" قرب موسكو، ومعسكر "ألابينو" في ضواحي موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.
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