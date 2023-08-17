عربي
https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-لـ-سبوتنيك-أمريكا-توافق-على-إرسال-مقاتلات-إف-16من-الدنمارك-وهولندا-لأوكرانيا--عاجل-1080186392.html
مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا
مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا
أكد مسؤول أمريكي، يوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة صادقت على إرسال مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T23:05+0000
2023-08-17T23:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
إف 16
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg
ووفق المسؤول، واشنطن منحت الدولتين الأوروبيتين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال هذه الطائرات إلى كييف عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة بقيادة المقاتلاتوقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:44:2000:1544_1920x0_80_0_0_2bf5f874b73fb09d22ca2616a4d10500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إف 16, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إف 16, العالم

مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا

23:05 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 23:08 GMT 17.08.2023)
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
أكد مسؤول أمريكي، يوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة صادقت على إرسال مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا.
ووفق المسؤول، واشنطن منحت الدولتين الأوروبيتين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال هذه الطائرات إلى كييف عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة بقيادة المقاتلات
وقال المسؤول الأمريكي، "يمكن أن أؤكد ذلك.. نحن ملتزمون بالوقوف مع أوكرانيا مهما تطلب الأمر".
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала