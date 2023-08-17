https://sputnikarabic.ae/20230817/مصدر-لـ-سبوتنيك-أمريكا-توافق-على-إرسال-مقاتلات-إف-16من-الدنمارك-وهولندا-لأوكرانيا--عاجل-1080186392.html
مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا
مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا
أكد مسؤول أمريكي، يوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة صادقت على إرسال مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا. 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T23:05+0000
2023-08-17T23:05+0000
2023-08-17T23:08+0000
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ووفق المسؤول، واشنطن منحت الدولتين الأوروبيتين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال هذه الطائرات إلى كييف عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة بقيادة المقاتلاتوقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إف 16, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, إف 16, العالم
مسؤول لـ "سبوتنيك": أمريكا توافق على إرسال مقاتلات "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا
23:05 GMT 17.08.2023 (تم التحديث: 23:08 GMT 17.08.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد مسؤول أمريكي، يوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة صادقت على إرسال مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف-16" من الدنمارك وهولندا لأوكرانيا.
ووفق المسؤول، واشنطن منحت الدولتين الأوروبيتين تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسرع في إجراءات الموافقة الرسمية على جميع الطلبات اللازمة لإرسال هذه الطائرات إلى كييف
عند استكمال الطيارين الأوكرانيين تدريباتهم ذات الصلة بقيادة المقاتلات
وقال المسؤول الأمريكي، "يمكن أن أؤكد ذلك.. نحن ملتزمون بالوقوف مع أوكرانيا مهما تطلب الأمر".
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أعطى الإذن لدفع ودعم جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16".