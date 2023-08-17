https://sputnikarabic.ae/20230817/مقاتلتا-سو--35-روسيتان-تتجنبان-الاصطدام-مع-طائرتي-إف--35-أمريكيتين-في-سوريا-1080184906.html
مقاتلتا "سو- 35" روسيتان تتجنبان الاصطدام مع طائرتي "إف- 35" أمريكيتين في سوريا
مقاتلتا "سو- 35" روسيتان تتجنبان الاصطدام مع طائرتي "إف- 35" أمريكيتين في سوريا
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس، عن اقتراب مقاتلتين أمريكيتين من أخريين روسيتين دون تسجيل اصطدام إثر التعامل المهني من... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T20:12+0000
2023-08-17T20:12+0000
2023-08-17T20:12+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:183:2383:1523_1920x0_80_0_0_59dd20da762e0a8397bdecd0bb1664fb.jpg
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في 16 أغسطس/ آب، اقتربت مقاتلتان من طراز "إف- 35" من قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرتين من طراز"سو- 35" تابعتين لقوات الفضاء الروسية كانتا تقومان برحلة مخططة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".وأضاف كوليت: "القوات الروسية كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا، حيث أظهر الطيارون الروس احترافية عالية واتخذوا على الفور الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام بمقاتلتي "التحالف".وختم: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة التنف، حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 19 انتهاكًا من قبل زوجين من مقاتلات "إف- 35"، وثلاثة أزواج من مقاتلات "إف-16"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوجين من مقاتلات "رافال"، وطائرة استطلاع "إم سي- 12 دبليو" وطائرتين من دون طيار متعددة الأغراض "إم كيو- 1 سي".
https://sputnikarabic.ae/20230815/مقاتلتان-للتحالف-الدولي-تقتربان-بشكل-خطر-من-طائرتين-حربيتين-روسيتين-فوق-جنوبي-سوريا-1080121700.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
مقاتلتا "سو- 35" روسيتان تتجنبان الاصطدام مع طائرتي "إف- 35" أمريكيتين في سوريا
تابعنا عبر
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الخميس، عن اقتراب مقاتلتين أمريكيتين من أخريين روسيتين دون تسجيل اصطدام إثر التعامل المهني من الجانب الروسي مع الموقف.
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، في إفادة صحفية: "في 16 أغسطس/ آب، اقتربت مقاتلتان من طراز "إف- 35" من قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة بشكل خطير من طائرتين من طراز"سو- 35" تابعتين لقوات الفضاء الروسية كانتا تقومان برحلة مخططة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".
في 16 أغسطس، من 11:10 إلى 11:37، في منطقة التنف على ارتفاع نحو 7000 متر، حدث اقتراب خطر بين مقاتلتين من طراز "إف- 35" مع طائرتين من طراز "سو- 35" من قوات الفضاء الروسية.
وأضاف كوليت: "القوات الروسية كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا، حيث أظهر الطيارون الروس احترافية عالية واتخذوا على الفور الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام بمقاتلتي "التحالف".
كما انتهك "التحالف" خلال اليوم بروتوكول تجنب الاصطدام 13 مرة، وهذه الحالات مرتبطة برحلات بطائرات دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.
وختم: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة التنف، حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 19 انتهاكًا من قبل زوجين من مقاتلات
"إف- 35"، وثلاثة أزواج من مقاتلات "إف-16"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوجين من مقاتلات "رافال"، وطائرة استطلاع "إم سي- 12 دبليو" وطائرتين من دون طيار متعددة الأغراض "إم كيو- 1 سي".