https://sputnikarabic.ae/20230818/أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-بصدد-إجراء-مناورات-عسكرية-ثلاثية-سنويا-1080209822.html
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بصدد إجراء مناورات عسكرية ثلاثية سنويا
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بصدد إجراء مناورات عسكرية ثلاثية سنويا
أعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عزمهم على إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا، مؤكدين في الوقت ذاته، انفتاحهم على الحوار... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T20:14+0000
2023-08-18T20:14+0000
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وجاء في البيان الثلاثي عقب القمة: "بلداننا الثلاثة تعلن، اليوم، عزمها على إجراء تدريبات ثلاثية سنوية في بيئات مختلفة".وأضاف البيان: "سنعقد اجتماعات ثلاثية بمشاركة قادتنا ووزراء خارجياتنا ووزراء دفاعنا ومستشاري الأمن القومي، مرة واحدة على الأقل كل عام، استكمالًا للاجتماعات الثلاثية القائمة بين ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، اتفق قادة الدول الثلاث على تنظيم أول اجتماع عام لوزراء المال، وكذلك إطلاق مسار جديد للاتصالات حول التجارة والصناعة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين".وأضاف عن القمة: "في عالم يسوده التغيير والاضطراب على الجبهة الأمنية، يتعين على جميع الأطراف العمل على أساس رؤية مجتمع الأمن المشترك للبشرية، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية".
https://sputnikarabic.ae/20230817/هل-تطلق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-بالتزامن-مع-انعقاد-قمة-أمريكية-يابانية-كورية-جنوبية؟-1080169566.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, كوريا, كوريا الجنوبية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, كوريا, كوريا الجنوبية, رصد عسكري
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بصدد إجراء مناورات عسكرية ثلاثية سنويا
20:14 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 20:29 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عزمهم على إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا، مؤكدين في الوقت ذاته، انفتاحهم على الحوار مع كوريا الشمالية.
وجاء في البيان الثلاثي عقب القمة: "بلداننا الثلاثة تعلن، اليوم، عزمها على إجراء تدريبات ثلاثية سنوية في بيئات مختلفة".
وأضاف البيان: "سنعقد اجتماعات ثلاثية بمشاركة قادتنا ووزراء خارجياتنا ووزراء دفاعنا ومستشاري الأمن القومي، مرة واحدة على الأقل كل عام، استكمالًا للاجتماعات الثلاثية القائمة بين ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع".
وأضاف البيان: "اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لا تزال ملتزمة باستعادة الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، اتفق قادة الدول الثلاث على تنظيم أول اجتماع عام لوزراء المال، وكذلك إطلاق مسار جديد للاتصالات حول التجارة والصناعة".
وانتقدت الصين القمة التي عقدت، اليوم الجمعة، في المنتجع الأمريكي "كامب ديفيد"، والتي جمعت كلًّا من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين".
وأضاف
عن القمة: "في عالم يسوده التغيير والاضطراب على الجبهة الأمنية، يتعين على جميع الأطراف العمل على أساس رؤية مجتمع الأمن المشترك للبشرية، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية".