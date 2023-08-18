عربي
https://sputnikarabic.ae/20230818/أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-بصدد-إجراء-مناورات-عسكرية-ثلاثية-سنويا-1080209822.html
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بصدد إجراء مناورات عسكرية ثلاثية سنويا
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بصدد إجراء مناورات عسكرية ثلاثية سنويا
أعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عزمهم على إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا، مؤكدين في الوقت ذاته، انفتاحهم على الحوار... 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T20:14+0000
2023-08-18T20:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
كوريا
كوريا الجنوبية
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080117836_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34d30f3bf04f389074fbc455ce56411f.jpg
وجاء في البيان الثلاثي عقب القمة: "بلداننا الثلاثة تعلن، اليوم، عزمها على إجراء تدريبات ثلاثية سنوية في بيئات مختلفة".وأضاف البيان: "سنعقد اجتماعات ثلاثية بمشاركة قادتنا ووزراء خارجياتنا ووزراء دفاعنا ومستشاري الأمن القومي، مرة واحدة على الأقل كل عام، استكمالًا للاجتماعات الثلاثية القائمة بين ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، اتفق قادة الدول الثلاث على تنظيم أول اجتماع عام لوزراء المال، وكذلك إطلاق مسار جديد للاتصالات حول التجارة والصناعة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين".وأضاف عن القمة: "في عالم يسوده التغيير والاضطراب على الجبهة الأمنية، يتعين على جميع الأطراف العمل على أساس رؤية مجتمع الأمن المشترك للبشرية، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية".
https://sputnikarabic.ae/20230817/هل-تطلق-كوريا-الشمالية-صاروخا-باليستيا-بالتزامن-مع-انعقاد-قمة-أمريكية-يابانية-كورية-جنوبية؟-1080169566.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080117836_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_150e11efea2e51c4db0c79953bf08f2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, كوريا, كوريا الجنوبية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, كوريا, كوريا الجنوبية, رصد عسكري

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية بصدد إجراء مناورات عسكرية ثلاثية سنويا

20:14 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 20:29 GMT 18.08.2023)
© AFP 2023الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسارا) ورئيس كوريا الجنوبية يون سيول (وسط) ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا (يمينا) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عزمهم على إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا، مؤكدين في الوقت ذاته، انفتاحهم على الحوار مع كوريا الشمالية.
وجاء في البيان الثلاثي عقب القمة: "بلداننا الثلاثة تعلن، اليوم، عزمها على إجراء تدريبات ثلاثية سنوية في بيئات مختلفة".
وأضاف البيان: "سنعقد اجتماعات ثلاثية بمشاركة قادتنا ووزراء خارجياتنا ووزراء دفاعنا ومستشاري الأمن القومي، مرة واحدة على الأقل كل عام، استكمالًا للاجتماعات الثلاثية القائمة بين ممثلي وزارتي الخارجية والدفاع".

وأضاف البيان: "اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لا تزال ملتزمة باستعادة الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، اتفق قادة الدول الثلاث على تنظيم أول اجتماع عام لوزراء المال، وكذلك إطلاق مسار جديد للاتصالات حول التجارة والصناعة".
وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2023
هل تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا بالتزامن مع انعقاد قمة أمريكية يابانية كورية جنوبية؟
أمس, 12:02 GMT
وانتقدت الصين القمة التي عقدت، اليوم الجمعة، في المنتجع الأمريكي "كامب ديفيد"، والتي جمعت كلًّا من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين".
وأضاف عن القمة: "في عالم يسوده التغيير والاضطراب على الجبهة الأمنية، يتعين على جميع الأطراف العمل على أساس رؤية مجتمع الأمن المشترك للبشرية، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала