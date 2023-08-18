https://sputnikarabic.ae/20230818/الصين-عن-القمة-الأولى-من-نوعها-في-كامب-ديفيد-تسعى-إلى-تحقيق-الأمن-على-حساب-الآخرين-1080207601.html
الصين عن القمة الأولى من نوعها في "كامب ديفيد": تسعى إلى تحقيق الأمن على حساب الآخرين
الصين عن القمة الأولى من نوعها في "كامب ديفيد": تسعى إلى تحقيق الأمن على حساب الآخرين
انتقدت الصين القمة التي عقدت، اليوم الجمعة، في المنتجع الأمريكي "كامب ديفيد"، والتي جمعت كلًّا من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T18:29+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين".وأضاف عن القمة: وتابع مشيرا إلى أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي دعامة للسلام والتنمية، وأرض واعدة للتعاون والنمو، ولا ينبغي أبدا تحويلها إلى ساحة مصارعة للمنافسة الجيوسياسية مرة أخرى".وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، من أن "محاولات حشد المجموعات الإقصائية المختلفة، وإشعال المواجهة بين التكتلات والكتل العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لن تحصل على الدعم، وإنما ستقابل باليقظة والمعارضة من دول المنطقة".واجتمع رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في قمة هي الأولى من نوعها داخل المنتجع الرئاسي الأمريكي "كامب ديفيد"، اليوم الجمعة، لمناقشة التعاون الأمني الثلاثي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع انطلاق القمة الثلاثية مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، إنه يتطلع إلى العمل لبدء حقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث، بحسب قوله.وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أفاد، أن "الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، سيعلنون خلال قمتهم، اليوم الجمعة، عن إنشاء "خط ساخن" بين الدول الثلاث".
https://sputnikarabic.ae/20230818/مرشح-رئاسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-ستزول-من-الوجود-إذا-نشب-صراع-مع-روسيا-والصين-1080186729.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم
الصين عن القمة الأولى من نوعها في "كامب ديفيد": تسعى إلى تحقيق الأمن على حساب الآخرين
18:29 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 18:39 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
انتقدت الصين القمة التي عقدت، اليوم الجمعة، في المنتجع الأمريكي "كامب ديفيد"، والتي جمعت كلًّا من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية
، إنه "لا ينبغي لأي دولة أن تسعى لأمنها على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين".
في عالم يسوده التغيير والاضطراب على الجبهة الأمنية، يتعين على جميع الأطراف العمل على أساس رؤية مجتمع الأمن المشترك للبشرية، وممارسة التعددية الحقيقية، والتصدي المشترك لمختلف التحديات الأمنية.
وتابع مشيرا إلى أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي دعامة للسلام والتنمية، وأرض واعدة للتعاون والنمو، ولا ينبغي أبدا تحويلها إلى ساحة مصارعة للمنافسة الجيوسياسية مرة أخرى".
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، من أن "محاولات حشد المجموعات الإقصائية المختلفة، وإشعال المواجهة بين التكتلات والكتل العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لن تحصل على الدعم، وإنما ستقابل باليقظة والمعارضة من دول المنطقة".
واجتمع رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في قمة هي الأولى من نوعها داخل المنتجع الرئاسي الأمريكي "كامب ديفيد"، اليوم الجمعة، لمناقشة التعاون الأمني الثلاثي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الدول الثلاث.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع انطلاق القمة الثلاثية
مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، إنه يتطلع إلى العمل لبدء حقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث، بحسب قوله.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أفاد، أن "الرئيس جو بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، سيعلنون خلال قمتهم، اليوم الجمعة، عن إنشاء "خط ساخن"
بين الدول الثلاث".