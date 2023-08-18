https://sputnikarabic.ae/20230818/الأردن-الربط-الكهربائي-مع-العراق-سينطلق-خلال-أغسطس-الجاري-1080188462.html

الأردن: الربط الكهربائي مع العراق سينطلق خلال أغسطس الجاري

الأردن: الربط الكهربائي مع العراق سينطلق خلال أغسطس الجاري

قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع العراق ستبدأ خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن المباحثات بين البلدين تسعى... 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T05:44+0000

2023-08-18T05:44+0000

2023-08-18T05:44+0000

أخبار الأردن

العراق

أخبار العراق اليوم

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066199507_0:0:1048:591_1920x0_80_0_0_82a30b6dbca553c7dcd759e6d6a0cb4c.jpg

وأضاف الخرابشة، خلال حوار مع منصة "طاقة" المصرية، أن هناك مشروع للربط الكهربائي مع العراق ويجري تنفيذه على مرحلتين.وأوضح أنه "في مرحلة الربط الأولى تم الاتفاق مع الجانب العراقي على البدء بخط الربط بين منطقتي "الريشة - الرطبة" ويعتمد على جهد متوسط، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا قبل نهاية أغسطس/ آب الجاري".وتابع: "المرحلة الثانية بخط الربط بين منطقتي الريشة مع القائم وبقدرة 400 كيلو فولت، ومن المفترض أن ينتهي الخط خلال الشهر الجاري".وفي السياق ذاته، أكد الوزير الأردني على أهمية الاتفاق ما بين الأردن والعراق على زيادة كميات النفط الخام العراقي الواردة الى الأردن لـ 15 الف برميل يوميا، بدلا من 10 آلاف.وأضاف أن كميات النفط الواردة من العراق تشكل نسبة 7 في المئة من احتياجات المملكة، منوّهًا إلى أن احتياجات الأردن من النفط تقارب (130-140) برميلا يوميا.وشدد الوزير الخرابشة على أن الاتفاق يعد مهمًا برمزيته وإطاره الاستراتيجي أكثر من كمية نفط بقيمة خصم (16 دولارًا) عن السعر العالمي.كما لفت الوزير الأردني إلى أن أي نشاط مثل هذه الأنشطة يعزز العلاقات والترابط العربي ويزيد مستوى التبادل التجاري، مؤكدا أن الجانبين يرغبان في عودة الحياة إلى الخط الرابط بين الأردن والعراق، من خلال زيادة تبادل الصهاريج والبضائع التي تتم عبر هذا الطريق.

https://sputnikarabic.ae/20230615/مصر-نعمل-على-إنشاء-خط-التجارة-العربي-لنقل-البضائع-من-الأردن-والعراق-والخليج-1078138558.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار