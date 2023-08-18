https://sputnikarabic.ae/20230818/البيت-الأبيض-يعلن-موافقة-واشنطن-إرسال-إف---16-إلى-أوكرانيا-من-دول-ثالثة-1080199903.html

البيت الأبيض يعلن موافقة واشنطن إرسال "إف - 16" إلى أوكرانيا من دول ثالثة

البيت الأبيض يعلن موافقة واشنطن إرسال "إف - 16" إلى أوكرانيا من دول ثالثة

أكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز "إف - 16" من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين". 18.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-18T13:43+0000

2023-08-18T13:43+0000

2023-08-18T13:43+0000

روسيا

العالم

البيت الأبيض

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وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، للصحفيين: "عند الانتهاء من هذا التدريب، ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز "إف - 16" من قبل طرف ثالث لأوكرانيا".وقال سوليفان: "تم إضفاء الطابع الرسمي على النية، هذا الأسبوع، في رسالة بعثها وزير الخارجية أنطوني بلينكين، إلى نظرائه الأوروبيين".ويذكر أن الدنمارك وهولندا تُدربا الأوكرانيين على طائرات "إف - 16".وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "واشنطن قررت الموافقة على نقل مقاتلات "إف - 16" الأمريكية من الجيل الرابع من الدنمارك وهولندا إلى كييف".وصرّح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، أن "كوبنهاغن تلقت إذنا من واشنطن بنقل طائرات "إف - 16" إلى كييف".وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن "ظهور طائرات مقاتلة "إف - 16" القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230818/أنظمة-روسية-قادرة-على-التعامل-مع-مقاتلات-إف-16-1080197481.html

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